Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

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Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфонаРубрика: проиcшествия
19.10.2019 13:25
Скриншот с сайта Google Maps
Ночной разговор с подругой на улице внезапно обернулся ограблением; нападавший бил девушку кулаком в лицо.
Полиция раскрыла уличное ограбление девушки в Новосибирске и вернула похищенный смартфон. Сегодня, 19 октября в прокуратуре Калининского района прокомментировали приговор по статье о грабеже с применением насилия.
Грабёж случился в ночь на 20 июля возле поликлиники на «Родниках». Согласно материалам дела, пьяный 23-летний Михаил стал идти по улице за девушкой, которая разговаривала по телефону. Внезапно он подбежал к потерпевшей, ударил её кулаком в лицо, отчего она упала на землю.
Нападавший выхватил из рук смартфон Redmi 5 Plus стоимостью около 15 тысяч рублей и скрылся. Вскоре полиция задержала подозреваемого, он написал явку с повинной.
«Суд учёл признание вины, отсутствие судимости и молодой возраст обвиняемого и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Смартфон Redmi 5 Plus был возвращён потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.
Напомним, 18 октября серийного грабителя задержали в Новосибирске.
Никита Манько
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