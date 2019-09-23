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Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

Рубрика: проиcшествия

19.10.2019 13:25

Скриншот с сайта Google Maps

Ночной разговор с подругой на улице внезапно обернулся ограблением; нападавший бил девушку кулаком в лицо. 

Полиция раскрыла уличное ограбление девушки в Новосибирске и вернула похищенный смартфон. Сегодня, 19 октября в прокуратуре Калининского района прокомментировали приговор по статье о грабеже с применением насилия.

Грабёж случился в ночь на 20 июля возле поликлиники на «Родниках». Согласно материалам дела, пьяный 23-летний Михаил стал идти по улице за девушкой, которая разговаривала по телефону. Внезапно он подбежал к потерпевшей, ударил её кулаком в лицо, отчего она упала на землю.

Нападавший выхватил из рук смартфон Redmi 5 Plus стоимостью около 15 тысяч рублей и скрылся. Вскоре полиция задержала подозреваемого, он написал явку с повинной. 

«Суд учёл признание вины, отсутствие судимости и молодой возраст обвиняемого и назначил два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Смартфон Redmi 5 Plus был возвращён потерпевшей. Приговор в законную силу не вступил», — прокомментировала Сиб.фм старший помощник прокурора Калининского района Екатерина Махова.

Напомним, 18 октября серийного грабителя задержали в Новосибирске.

 

Никита Манько

Теги: ограбления суд девушки смартфон

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вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

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вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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