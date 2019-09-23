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ХК «Сибирь» уверенно обыграл «Сочи»Рубрика: общество, спорт
19.10.2019 09:41
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Третья выездная игра «Сибири» на регулярном чемпионате КХЛ завершилась победой над сочинским клубом; из трёх игр в гостях сибиряки выиграли две.
«Сибирь» успешно закончила последнюю в октябре серию из трёх выездных игр. Новосибирцы легко обыграли хоккеистов их Сочи.
Сибиряки открыли счёт в самом начале первого периода – на шестой минуте гол забил Александр шаров. Следующая шайба в ворота «Сочи» не заставила себя долго ждать. Меньше, чем через десять минут отличился финский нападающий «Сибири» Юкка Пельтола.
Вторую двадцатиминутку гости начали с ещё одного гола – третью шайбу в ворота сочинцев забросил Юусо Пуустинен. В конце периода Шаров отличился второй раз – новосибирец оформил дубль, и увеличил разрыв до четырёх шайб. Единственный гол хозяева смогли забить за несколько секунд до конца второго периода, однако исход матча до финальной сирены не изменился. Итог встречи – 4:1 в пользу «Сибири».
Новосибирцы выиграли второй выездной матч подряд и поднялись до шестого места в общей турнирной таблице. Сейчас на счету новосибирцев 24 очка. Сибиряки обошли питерский СКА, у которого равное количество очков, но у «Сибири» в запасе ещё две встречи.
На следующей неделе начинается серия домашних игр «Сибири». Следующий матч пройдёт против подмосковного «Витязя» 22 октября.
Напомним, 16 октября «Сибирь» обыграла московский «Спартак».
Эмиль Фукс
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