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ХК «Сибирь» уверенно обыграл «Сочи»

Рубрика: общество, спорт

19.10.2019 09:41

Фото с сайта ХК "Сибирь"

Третья выездная игра «Сибири» на регулярном чемпионате КХЛ завершилась победой над сочинским клубом; из трёх игр в гостях сибиряки выиграли две. 

«Сибирь» успешно закончила последнюю в октябре серию из трёх выездных игр. Новосибирцы легко обыграли хоккеистов их Сочи. 

Сибиряки открыли счёт в самом начале первого периода – на шестой минуте гол забил Александр шаров. Следующая шайба в ворота «Сочи» не заставила себя долго ждать. Меньше, чем через десять минут отличился финский нападающий «Сибири» Юкка Пельтола. 

Вторую двадцатиминутку гости начали с ещё одного гола – третью шайбу в ворота сочинцев забросил Юусо Пуустинен. В конце периода Шаров отличился второй раз – новосибирец оформил дубль, и увеличил разрыв до четырёх шайб. Единственный гол хозяева смогли забить за несколько секунд до конца второго периода, однако исход матча до финальной сирены не изменился. Итог встречи – 4:1 в пользу «Сибири». 

Новосибирцы выиграли второй выездной матч подряд и поднялись до шестого места в общей турнирной таблице. Сейчас на счету новосибирцев 24 очка. Сибиряки обошли питерский СКА, у которого равное количество очков, но у «Сибири» в запасе ещё две встречи. 

На следующей неделе начинается серия домашних игр «Сибири». Следующий матч пройдёт против подмосковного «Витязя» 22 октября.

Напомним, 16 октября «Сибирь» обыграла московский «Спартак».

Эмиль Фукс

Теги: хоккей Новосибирская область ХК «Сибирь»

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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