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Известная женщина-учёный из Новосибирска предложила отправлять мужей в декрет

Рубрика: общество

19.10.2019 15:10

Фото с сайта pixabay.com

Три сотрудницы СО РАН признались в особом отношении мужчин к студенткам на физфаке; основной проблемой для женщин-учёных остаётся вынужденный декрет.

Три талантливые женщины-учёные из Новосибирска рассказали о дискриминации работодателей и отношении к женщинам в науке. Вчера, 19 октября специализированное издание «Наука в Сибири» опубликовало интервью с тремя лауреатами национальной стипендии L'OREAL — UNESCO из Академгородка.

Международный проект поддержки женщин-учёных существует в России на протяжении 12 лет, всего премию получили 115 молодых женщин-исследователей. В этом году три сотрудницы институтов СО РАН выиграли гранты по полмиллиона рублей.

Старший научный сотрудник Международного томографического центра СО РАН Олеся Крумкачёва  рассказала, что во время учёбы на физическом факультете НГУ на курсе было очень мало девушек, и один преподаватель обязательно вставал, если к нему подходила с вопросом девушка. В остальном она не чувствовала дискриминации, но уже во время работы в институте заметила, что работодатели в науке неохотно дают женщинам вернуться из декрета.

«Было бы хорошо, если бы все работодатели думали не о том, уйдет молодая девушка в декрет или нет, а о том, как помочь ей сохранить свои профессиональные навыки во время декретного отпуска. В Германии вообще считается нормой, что половину декрета сидит жена, а половину  — муж. Иногда говорят: женщина же принимает решение завести ребенка, значит должна свыкнуться с ограничениями. Это неправильная позиция. Не нужно выключать женщин, которые завели ребенка, из профессиональной деятельности, если у них есть желание ее продолжать», — рассказала «Науке в Сибири» Олеся Крумкачёва.

Старший научный сотрудник из Института катализа им. Г. К. Борескова СО РАН Татьяна Кардаш сообщила, что в новосибирской науке очень много женщин, и коллеги в институтах их не притесняют. Однако в обществе есть стереотип, который мешает школьницам выбирать карьеру в науке.

«Премия для женщин» звучит так, как будто мы нуждаемся в особой поддержке, работая в науке. Подобные мероприятия — пропаганда научной карьеры. Девочки не мечтают в детстве стать учеными. Нет таких сказок, где жила-была девочка, и вдруг она выучилась в университете и стала ученым. Это как будто даже отрицательный образ, такой «сухарь», — призналась журналистам Татьяна Кардаш.

Старший научный сотрудник Института неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН Юлия Федосеева вспомнила, что во время учёбы на физфаке к девушкам не относились всерьёз, однако в исследовательской работе все равны. При этом, уходя в декрет женщина-учёный сталкивается с пробелом в профессиональном росте на два-три года.

«Многие эксперименты проходят длительное время, но как бы тебе ни хотелось, до девяти вечера не можешь работать, потому что в шесть закрывается детский сад, и нужно бежать за ребенком. Несомненно, здесь важен вклад и помощь коллег, супруга и семьи», — рассказала Юлия Федосеева.

Напомним, 16 октября новосибирец получил миллион долларов за программу для вычисления рака по наследству.

 

 

Никита Манько

Теги: работа наука женщины материнство

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