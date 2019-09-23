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«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

Рубрика: общество

19.10.2019 12:56

Фото из Инстраграма Анастасии Заворотнюк

Онколог прокомментировал догадки о состоянии актрисы; опухоль мозга чаще всего приводит к летальному исходу.

Практикующий онколог рассказал, что может происходить сейчас с больной раком мозга Анастасией Заворотнюк. Об этом врач сообщил сайту Дни.ру. По его словам, даже выявленная на ранней стадии болезнь такого типа смертельно опасна.

«Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли. Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. при этом ткани вокруг опухоли всегда подвергаются некрозу, т.е. отмирают», – рассказал изданию медик.

Также онколог отметил другие возможные проявления страшной болезни. Среди них кровоизлияние, паралич, галлюцинации и психические отклонения. 

Напомним, ранее близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию состоянии комы. 

Эмиль Фукс

Теги: Анастасия Заворотнюк

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Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП за минувшую неделю

вчера 17:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область готовится к Году памяти и славы

вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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