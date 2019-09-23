«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

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«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии ЗаворотнюкРубрика: общество
19.10.2019 12:56
Фото из Инстраграма Анастасии Заворотнюк
Онколог прокомментировал догадки о состоянии актрисы; опухоль мозга чаще всего приводит к летальному исходу.
Практикующий онколог рассказал, что может происходить сейчас с больной раком мозга Анастасией Заворотнюк. Об этом врач сообщил сайту Дни.ру. По его словам, даже выявленная на ранней стадии болезнь такого типа смертельно опасна.
«Глиобластома головного мозга – это злокачественный и наиболее агрессивный вид опухоли. Даже при ранней диагностике и хорошем лечении она приводит к летальному исходу, люди редко живут дольше пяти лет с таким диагнозом. при этом ткани вокруг опухоли всегда подвергаются некрозу, т.е. отмирают», – рассказал изданию медик.
Также онколог отметил другие возможные проявления страшной болезни. Среди них кровоизлияние, паралич, галлюцинации и психические отклонения.
Напомним, ранее близкие Анастасии Заворотнюк опровергли информацию состоянии комы.
Эмиль Фукс
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