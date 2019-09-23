Названа дата траура по погибшим рабочим после прорыва дамбы в Красноярском крае

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Названа дата траура по погибшим рабочим после прорыва дамбы в Красноярском краеРубрика: общество, проиcшествия
19.10.2019 19:01
Фото с Telegram-канала Strelka
Администрация Красноярского края объявила 21 октября днём траура; известно о 15 погибших.
Траурным днём объявили 21 октября в память о погибших вахтовиках на золотом прииске в Красноярском крае после прорыва дамбы. Об этом сообщает краевая администрация.
"Губернатор края Александр Усс подписал распоряжение об объявлении 21 октября днем траура по погибшим при разрушении дамбы в Курагинском районе. В день траура во всех городах и районах будут приспущены флаги Красноярского края. Глава региона поручил министерству здравоохранения края организовать оказание необходимой медицинской помощи пострадавшим. Правительству края поручено во взаимодействии с органами местного самоуправления Курагинского района и федеральными органами исполнительной власти организовать работу по ликвидации последствий происшествия. Губернатор Красноярского края, Администрация Губернатора края, Правительство края и Законодательное Собрание выражают глубокие соболезнования родным и близким погибших", — сообщает пресс-служба администрации Красноярского края.
Сейчас, по данным местного ГУ МЧС, известно о 15 погибших и 10 пострадавших вследствие обрушения дамбы. Судьба 13 человек ещё устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ, повлекшего за собой смерть двух и более лиц.
Эмиль Фукс
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