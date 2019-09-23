Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

Фото АСТ-54

Три автомобиля столкнулись на улице Технической; автолюбители считают, что виновата летняя резина.

Три седана попали в ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". В происшествии никто не пострадал, кроме автомобилей. Сообщение вызвало бурное обсуждение водителей, которые ещё не успели сменить летнюю резину на зимнюю.

"Надо было ещё ленточку поставить и торжественно открыть этот знаменательный день!";

"Скорее всего, сейчас после лета ещё не перестроились водители на езду по скользкой дороге, привыкли спокойно ехать по сухому асфальту";

"Да успею я переобуться, думали они...".

На данный момент сотрудники ГИБДД устранили последствия аварии, однако на протяжении длительного времени тройное ДТП парализовало движение по Технической улице. Сейчас сервис "Яндекс.Пробки" показывает свободное движение в том районе.

Напомним, накануне мэрия Новосибирска посоветовала водителям отказаться от личного транспорта на время гололёда.