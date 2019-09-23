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Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе
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Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районеРубрика: проиcшествия
19.10.2019 10:29
Фото АСТ-54
Три автомобиля столкнулись на улице Технической; автолюбители считают, что виновата летняя резина.
Три седана попали в ДТП на улице Технической в Дзержинском районе Новосибирска. Об этом сообщил подписчик сообщества "АСТ-54" в социальной сети "ВКонтакте". В происшествии никто не пострадал, кроме автомобилей. Сообщение вызвало бурное обсуждение водителей, которые ещё не успели сменить летнюю резину на зимнюю.
"Надо было ещё ленточку поставить и торжественно открыть этот знаменательный день!";
"Скорее всего, сейчас после лета ещё не перестроились водители на езду по скользкой дороге, привыкли спокойно ехать по сухому асфальту";
"Да успею я переобуться, думали они...".
На данный момент сотрудники ГИБДД устранили последствия аварии, однако на протяжении длительного времени тройное ДТП парализовало движение по Технической улице. Сейчас сервис "Яндекс.Пробки" показывает свободное движение в том районе.
Напомним, накануне мэрия Новосибирска посоветовала водителям отказаться от личного транспорта на время гололёда.
Эмиль Фукс
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Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе
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