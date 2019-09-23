Розыск: новосибирец ограбил продавца в переходе под часовней

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19.10.2019 13:55
Скриншот с видео МВД
Грузный мужчина торопливо убегал по переходу в самом центре; подозреваемый выхватил у продавца более 35 тысяч рублей.
Полиция разыскивает бородатого и усатого мужчину неславянской наружности по подозрению в преступлении. Сегодня, 19 октября пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области опубликовала видео подозреваемого в грабеже на крупную сумму.
Грабёж случился 11 октября в 17.30 в переходе под Часовней в самом центре Новосибирска, судя по предоставленному видео. На камеру попал подозреваемый ростом около 175-180 см, плотного телосложения, с короткими чёрными волосами.
Мужчина был одет в чёрные спортивные штаны, серый пулловер, чёрно-серую куртку и чёрные кроссовки. Особыми приметами является залысина, борода и усы.
Подозреваемый открыто похитил у продавца более 35 тысяч рублей.Полиция возбудила уголовное дело по обвинению в грабеже в крупном размере.
Очевидцев просят обратиться в полицию по телефонам: 232-21-40, 232-21-65. Конфиденциальность гарантирована.
Напомним, 19 октября был наказан гражданин Киргизии, который избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона.
Никита Манько
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