Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

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Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбеРубрика: проиcшествия
19.10.2019 14:29
Фото Pixabay
Самолёт направлялся из Улан-Удэ в Москву; поступило анонимное сообщение о минировании.
Самолёт, следовавший из Улан-Удэ в Москву запросил экстренную посадку в аэропорту Красноярска из-за сообщения о бомбе. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на анонимный источник. По словам источника, информация поступила в экстренные службы.
"После того, как самолет взлетел и набрал высоту, экстренные службы получили анонимное сообщение о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Они немедленно связались с экипажем, и командир принял решение об экстренной посадке в ближайшем аэропорту — в Красноярске", — говорит источник информационного агентства.
Известно, что на борту самолёта 150 человек. После 30 минут вырабатывания топлива над Красноярском самолёт благополучно приземлился. Подробности происшествия выясняются.
Напомним, на прошлой неделе самолёт из Братска экстренно сел в аэропорту Новосибирска.
Эмиль Фукс
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