«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

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«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилейРубрика: проиcшествия
19.10.2019 18:25
Фото АСТ-54
Прошлой ночью вместе с первым снегом в Новосибирске произошла массовая авария; никто из участников ДТП серьёзно не пострадал.
ДТП с участием 19 автомобилей произошло накануне ночью на эстакаде в Октябрьском районе Новосибирска. Информацией о происшествии очевидцы поделились в сообществе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте». В ДТП пострадал и автомобиль ДПС, приехавший на место аварии.
«Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС на своём патрульном седане Lada Granta пока разбирались с произошедшим также стали невольными участниками. В них врезался седан Audi A4 и сбил одного из аварийный комиссаров, оформлявших аварию. От удара мужчина отлетел от Ауди и получил ушибы. Гранту, в свою очередь отбросило на седан Mercedes-Benz C-Klasse», – сообщают в сообществе.
В общей сложности в массовом столкновении на эстакаде получили повреждения 19 автомобилей. Никто из водителей и пассажиров не нуждался в госпитализации. Подписчики устроили дискуссию в комментариях под постом – автолюбители отмечают «день жестянщика».
«Слёт клуба любителей летней резины»;
«С каждым годом всё интереснее клоуны за рулём. Типа водилы от бога, а на самом деле тормозы в кепках. Летняя резина скажите вы, а я застал времена, когда ездили на БЛ-85 круглый год. И такого не было»;
«Никогда такого не было и вот опять».
Как отмечают очевидцы, сразу после ДТП на дорогу выехал спецтранспорт, который обработал покрытие реагентом.
Напомним, сегодня в ДТП под Новосибирском погибли три человека.
Эмиль Фукс
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