Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Чулымском районе; все пассажиры и водитель иномарки скончались на месте.

На трассе по пути следования из Новосибирска в Омск в Чулымском районе произошло лобовое столкновения Nissan Sunny с грузовиком Volvo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. В результате ДТП погибли три человека.

"В пути следования на 1316-м км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo», после чего с грузовым автомобилем совершил столкновение следовавший в попутном направлении автомобиль «Geely Emgrand». В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры «Nissan». Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали", — сообщает пресс-служба ГУВД.

На фотографиях с места происшествия видно, что от иномарки, в которой погибли трое мужчин, практически ничего не осталось. На месте работаю сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, накануне Сиб.фм публиковал подборку самых страшных аварий за прошедшую неделю.