4 балла
-2
63.95 71.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Известная женщина-учёный из Новосибирска предложила отправлять мужей в декрет

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Розыск: новосибирец ограбил продавца в переходе под часовней

сегодня 13:55 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП за минувшую неделю

вчера 17:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область готовится к Году памяти и славы

вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

Рубрика: проиcшествия

19.10.2019 11:47

Фото ГУ МВД по Новосибирской области

ДТП с участием трёх автомобилей произошло в Чулымском районе; все пассажиры и водитель иномарки скончались на месте.

На трассе по пути следования из Новосибирска в Омск в Чулымском районе произошло лобовое столкновения Nissan Sunny с грузовиком Volvo. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. В результате ДТП погибли три человека. 

"В пути следования на 1316-м км выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Volvo», после чего с грузовым автомобилем совершил столкновение следовавший в попутном направлении  автомобиль «Geely Emgrand». В результате аварии на месте от полученных травм скончались трое мужчин – водитель и пассажиры «Nissan». Остальные участники дорожно-транспортного происшествия не пострадали", — сообщает пресс-служба ГУВД.

На фотографиях с места происшествия видно, что от иномарки, в которой погибли трое мужчин, практически ничего не осталось. На месте работаю сотрудники полиции и ГИБДД для выяснения всех обстоятельств случившегося. 

Напомним, накануне Сиб.фм публиковал подборку самых страшных аварий за прошедшую неделю.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область ДТП

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Известная женщина-учёный из Новосибирска предложила отправлять мужей в декрет

сегодня 15:10 Общество 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Розыск: новосибирец ограбил продавца в переходе под часовней

сегодня 13:55 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Жесть на дорогах: обзор самых крупных ДТП за минувшую неделю

вчера 17:20 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская область готовится к Году памяти и славы

вчера 16:47 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее
Image
21.06.2019

Миллиарды на наказы

Денег добавили, но нужно ещё больше

Читать далее

Новости по теме

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе сегодня 10:29 ХК «Сибирь» уверенно обыграл «Сочи» сегодня 09:41 Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами сегодня 09:00

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...