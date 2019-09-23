2 балла
-3
63.95 71.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

сегодня 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

В новосибирскую глубинку отправят продуктовые "корзины доброты"

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Будет скользко: мэрия Новосибирска призвала отказаться от личного транспорта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

Рубрика: наука

19.10.2019 16:40

Фото Pixabay

Согласно исследованиям, храп может истончить стенки черепа; это приводит к разным серьёзным заболеваниям.

Американские учёные провели исследования, в ходе которых привели доказательства негативного влияния храпа на организм человека. Об этом сообщает портал Дни24. По словам исследователей, причина в том, что из-за храпа стенки черепа могут становиться тоньше.

Апноэ вызывает эрозию стенок костей черепа, которая может привести к утечке цереброспинальной жидкости. Подобное, по данным учёных, приводит к симптомам наподобие старческого слабоумия, а в некоторых случаях даже к инсульту. 

Помимо риска серьёзных заболеваний храп может обернуться постоянной сонливостью из-за того, что в таком состоянии организм не может полноценно восстановиться. Недосып, в свою очередь, часто становится причиной регулярных головных болей и хронической усталости. 

Напомним, накануне стало известно, что попкорн может вызывать рак. 

 

Эмиль Фукс

Теги: здоровье ученые

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

сегодня 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

сегодня 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

сегодня 14:29 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

сегодня 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

сегодня 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

сегодня 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

сегодня 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

сегодня 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

сегодня 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

сегодня 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

сегодня 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

вчера 21:01 Общество 0 Коммент.

В новосибирскую глубинку отправят продуктовые "корзины доброты"

вчера 20:10 Общество 0 Коммент.

Около ста семей сидят без тепла в Новосибирске

вчера 18:50 Общество 0 Коммент.

Будет скользко: мэрия Новосибирска призвала отказаться от личного транспорта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Укладку плитки в снег объяснил Новосибирскавтодор

вчера 17:56 Общество 0 Коммент.

Ограбление пенсионерки в подъезде Новосибирска попало на видео

вчера 17:32 Общество 0 Коммент.

Убил и закопал в подвале: в Новосибирске вынесли приговор убийце друга

вчера 17:31 Хроника 0 Коммент.

Пьяный новосибирец заблудился в ресторане – вместо туалета он пришёл на кухню

вчера 17:25 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
07.06.2019

Ешь, пей, худей!

Как правильно сбросить лишний вес за короткий срок...

Читать далее
Image
25.04.2019

Лекарство только для вас

Как, где и зачем в Новосибирске выпускают лек...

Читать далее
Image
12.04.2019

Ешь, пей, худей!

Как решиться начать сбрасывать лишние килограммы...

Читать далее
Image
09.04.2019

Весна – это здорово!

В межсезонье медики советуют сибирякам пристальнее «з...

Читать далее
Image
29.03.2019

А можно просто спросить?

Новосибирцам предложили выслушать альтернативн...

Читать далее
Image
25.03.2019

Доступная офтальмология

Всё, что нужно знать о здоровье глаз

Читать далее

Новости по теме

Берёзовая кора может защитить печень новосибирцев от повреждений вчера 08:15 Видео: краснокнижная сова поселилась в новосибирском дендропарке 07.10.2019 Жизненно важные лекарства исчезают из аптек Новосибирска 05.10.2019 Победивших рак детей прокатят на параплане в Новосибирске 04.10.2019

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Родственники Заворотнюк впервые прокомментировали болезнь актрисы

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...