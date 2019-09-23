Ученые: храп может вызвать инсульт

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Ученые: храп может вызвать инсультРубрика: наука
19.10.2019 16:40
Фото Pixabay
Согласно исследованиям, храп может истончить стенки черепа; это приводит к разным серьёзным заболеваниям.
Американские учёные провели исследования, в ходе которых привели доказательства негативного влияния храпа на организм человека. Об этом сообщает портал Дни24. По словам исследователей, причина в том, что из-за храпа стенки черепа могут становиться тоньше.
Апноэ вызывает эрозию стенок костей черепа, которая может привести к утечке цереброспинальной жидкости. Подобное, по данным учёных, приводит к симптомам наподобие старческого слабоумия, а в некоторых случаях даже к инсульту.
Помимо риска серьёзных заболеваний храп может обернуться постоянной сонливостью из-за того, что в таком состоянии организм не может полноценно восстановиться. Недосып, в свою очередь, часто становится причиной регулярных головных болей и хронической усталости.
Напомним, накануне стало известно, что попкорн может вызывать рак.
Эмиль Фукс
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