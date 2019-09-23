Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

Фото очевидцев

Трагедия произошла сегодня рано утром; изначально сообщалось о 6 погибших.

Количество людей, погибших от прорыва дамбы на реке Сейба в Красноярском крае, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю. Судьба 15 человек все ещё неизвестна.

"К месту из ближайшего города Артемовск (60 км) направлены все аварийно-спасательные службы. В Главном управлении МЧС России по Красноярскому работает оперативный штаб, на место происшествия выехала оперативная группа. Всего задействовано: 41 человек 12 единиц техники из них от МЧС 10 человек 1 единица техники. В готовность приведена аэромобильная группировка в количестве 200 человек, а также два вертолета Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России", — сообщает МЧС.

Известно, что в недалеко от разрушенной дамбы располагается золотодобывающая артель. Прорыв перекрытий произошёл рано утром. По предварительной версии, рабочие, которые находились на территории, в момент происшествия спали и не успели среагировать. Ранее в МЧС сообщали информацию о 6 погибших и 10 пропавших без вести. Сейчас данные обновились: известно о гибели 11 рабочих, судьба 15 человек сейчас неизвестна. На территории ЧП проводятся работы по ликвидации последствий.

Напомним, год назад из-за прорыва дамбы в Забайкалье затопило жилые дома.