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«Аэрофлот» в летнем расписании 2020 года открывает рейсы из Красноярска в Новосибирск

Рубрика: общество

20.10.2019 15:06

Фото с официальной страницы "Аэрофлот" в социальной сети Facebook

Из аэропорта Емельяново с конца марта будущего года будут летать самолёты до Екатеринбурга, Иркутска, Новосибирска, Омска, Симферополя, Сочи и Томска; рейсы будут выполнять авиакомпания «Аэрофлот».

Национальный перевозчик объявил о старте продажи авиабилетов и нового хаба – красноярского аэропорта Емельяново. Полётная программа стартует с 29 марта 2020 года.

На сайте Яндекс.Расписание сообщают, что рейсы из Красноярска в Новосибирск будут выполняться в ежедневном режиме на самолётах Boeing 737-800. Из Емельяново самолёты будут вылетать в 8:00. Время в пути 1 час 25 минут. Обратный рейс из Толмачёво будет вылетать в 10:15, перелёт на 5 минут длится быстрее.

Кроме того, два раза в неделю по вторникам и пятницам будут выполняться вечерние рейсы на самолётах Сухой Суперджет 100. Из Красноярска самолёт будет вылетать в 21:00. Время в пути 1 час 25 минут. Обратный рейс из Новосибирска будет вылетать в 23:25.

Стоимость авиабилетов начинается от 4667 рублей в одну сторону.

Напомним, 10 августа стало известно, что «Аэрофлот» разрешил своим пассажирам опаздывать на 30 минут. 

 

Анатолий Якимов

Теги: Толмачёво авиация пассажирские перевозки Аэрофлот Новосибирск

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

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В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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