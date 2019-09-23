Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

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Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеровРубрика: общество
20.10.2019 18:36
Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области
В Новосибирской области сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России задержали двоих граждан; они перевозили и незаконно хранили особо ценные биологические ресурсы.
Более 200 килограммов редких видов рыб и 10 килограммов икры обнаружили пограничники в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержаны два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Как стало известно, у двух задержанных граждан, были обнаружены туши редких видов рыбы массой более 200 килограммов и более 10 килограммов икры осетровых пород.
«Эксперты установили, что икра принадлежит амурскому осётру и калуге, а туши рыб – сибирский осётр. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 6 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.
В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана в суде, им грозит лишение свободы сроком до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.
Напомним, 12 сентября суд приговорил жителя Новосибирской области за незаконный лов рыбы к 180 часам исправительных работ.
Анатолий Якимов
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