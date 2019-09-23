Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

Фото предоставлено пресс-службой Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области

В Новосибирской области сотрудники регионального Пограничного управления ФСБ России задержали двоих граждан; они перевозили и незаконно хранили особо ценные биологические ресурсы.

Более 200 килограммов редких видов рыб и 10 килограммов икры обнаружили пограничники в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержаны два человека. Об этом сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Как стало известно, у двух задержанных граждан, были обнаружены туши редких видов рыбы массой более 200 килограммов и более 10 килограммов икры осетровых пород.









«Эксперты установили, что икра принадлежит амурскому осётру и калуге, а туши рыб – сибирский осётр. Ущерб, причинённый водным биологическим ресурсам, составил более 6 миллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.

В отношении граждан возбуждено уголовное дело. Если их вина будет доказана в суде, им грозит лишение свободы сроком до шести лет и штраф до одного миллиона рублей.

Напомним, 12 сентября суд приговорил жителя Новосибирской области за незаконный лов рыбы к 180 часам исправительных работ.