Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

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Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме НовосибирскаРубрика: проиcшествия
20.10.2019 13:58
портал PIXABAY.COM
Пожар в частном нежилом доме Новосибирска вспыхнул в ночь на 20 октября; в огне погибли четыре человека.
О пожаре на улице Обдорской сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Часть заброшенного барака загорелась в 00:08.
По сообщениям специалистов, площадь возгорания составила 154 квадратных метра.
На месте происшествия работали экстренные службы города. После того, как возгорание было ликвидировано, обнаружились тела четырех погибших. Их личности предстоит установить.
В Следкоме сообщили, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".
Напомним, ранее 20 октября Сиб.фм сообщил о пожаре в горбольнице №2.
Алёна Коврова
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