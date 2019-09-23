Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

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Пожар в частном нежилом доме Новосибирска вспыхнул в ночь на 20 октября; в огне погибли четыре человека.

О пожаре на улице Обдорской сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Часть заброшенного барака загорелась в 00:08.

По сообщениям специалистов, площадь возгорания составила 154 квадратных метра.

На месте происшествия работали экстренные службы города. После того, как возгорание было ликвидировано, обнаружились тела четырех погибших. Их личности предстоит установить.

В Следкоме сообщили, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности".

Напомним, ранее 20 октября Сиб.фм сообщил о пожаре в горбольнице №2.