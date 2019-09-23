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Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

Рубрика: проиcшествия

20.10.2019 13:58

портал PIXABAY.COM

Пожар в частном нежилом доме Новосибирска вспыхнул в ночь на 20 октября; в огне погибли четыре человека.

О пожаре на улице Обдорской сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. Часть заброшенного барака загорелась в 00:08. 

 

По сообщениям специалистов, площадь возгорания составила 154 квадратных метра. 

На месте происшествия работали экстренные службы города. После того, как возгорание было ликвидировано, обнаружились тела четырех погибших. Их личности предстоит установить.

В Следкоме сообщили, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности". 

Напомним, ранее 20 октября Сиб.фм сообщил о пожаре в горбольнице №2.

Алёна Коврова

Теги: Новосибирская область пожар МЧС

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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