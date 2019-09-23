Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

Самые эмоциональные события недели, затронувшие новосибирцев

Фото из архива Сиб.фм, из открытых источников

Зима уверенно пришла в Новосибирск — водители поспешили переобуваться на зимнюю резину, а пешеходы достали пуховики. Дорожники едва успели завершить ремонт Красного проспекта уже в снег, но улица Обская и другие разрытия остаются перекрытыми. Самым шокирующим событием недели стала смерть старшеклассницы прямо в школе, по предварительным данным она не вынесла давления в семье. Наиболее читаемые и обсуждаемые события в Новосиибрске — в итогах недели Сиб.фм.

«Пила» в Пашино

В понедельник, 14 октября новосибирцы нашли декорации к фильму ужасов в туалете гнойного отделения больницы в Пашине. Отсутствие плитки на стенах и на полу, не покрашенные стены и торчащие ржавые обрезки труб назвали разрухой и антисанитарией. Другие палаты больницы тоже находятся в стадии ремонта, подписчики «Инцидент Новосибирск» жаловались, что в гинекологическом отделении даже не были установлены батареи.

«Усатая лампочка»

Во вторник, 15 октября спасённый водителем-экспедитором в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео. Гасым Наджафов решил размяться на воздухе после очередного заказа к одному из домов на улице Широкая — и не смог пройти мимо маленького трёхцветного котёнка. Мужчина назвал котёнка «Лампочка» и два дня катался с ним по городу, финал трогательной истории — в материале Сиб.фм.

«Удачно родился»

Во вторник, 15 октября красноярцы устроили массовый протест в соцсетях с требованием наказать виновников убийства Дмитрия Сисигина. По версии следствия, знакомые поссорились в ходе телефонного разговора. Затем встретились в подъезде, где подозреваемые начали избивать его. Пострадавшего отвели в его квартиру и продолжили избивать уже там. Мужчина скончался в больнице ещё 15 сентября, После освещения в СМИ следователи задержали знакомых погибшего Сергея Шмелёва и Андрея Шилова и поместили обоих под арест. Многих возмутило то, что Сергей Шмелёв может уйти от наказания из-за влиятельных родственников — отец является главой администрации Емельяново, а мать — бывший судья.

«Похищение розового кота»

В среду, 16 октября розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске. Хозяин кота Станислав рассказал, что кот был любимцем района благодаря окрасу — питомца решили в шутку помыть оттеночным шампунем. Кот провожал местных детей в школу, сидя на перекрёстке улиц и был любимцем местной детворы — Станислав заподозрил, что кто-то решил украсть питомца.

«Трагедия городского масштаба»

В четверг, 17 октября утро в школе №112 на ОбьГЭСе омрачила страшная трагедия — в туалете было обнаружено тело 17-летней ученицы. Учителя пытались спасти подростка, но врачи скорой помощи констатировали смерть девочки. Трагедия потрясла всю школу — ученица была новенькой, но уже завела подружек среди одноклассниц. Следком возбудил уголовное дело, в СМИ обсуждали различные теории случившегося, по предварительной версии у погибшей были проблемы в семье. Смерть девочки заставила власти пристально обратить внимание на работу учителей и социальных педагогов с детьми и родителями, мэр Новосибирска назвал случившееся «трагедией городского масштаба».

«800 рублей за подвиг в Чернобыле»

В пятницу, 18 октября Центральный районный суд выложил решение по иску ликвидатора аварии на ЧАЭС, новосибирского вертолётчика Виктора Ворошилова. Пилоты со всей страны тушили горящий реактор Чернобыля, спасая мир от ужасных последствий ядерной катастрофы — за 21 день ликвидатор потерял 80% трудоспособности и получил 861 рубль. Попытка добиться положенной ежемесячной компенсации в 20,8 тысяч рублей ежемесячно и более миллиона рублей недоплат от государства была отклонена из-за сроков исковой давности. Якобы иск нужно было подавать не позднее 2008 года.

«Относятся к людям, как к грязи»

В субботу, 19 октября администрация Красноярского края объявило 21 октября днём траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Катастрофа произошла в посёлке Щетинкино, вода из реки Сайба практически смыла два рабочих общежития, где проживали 80 человек. По данным МЧС погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести, а девять находятся в больнице. По предварительным данным, прорыв дамбы произошёл из-за схода селевого потока в условиях обильных дождей, следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и двух лиц.

«Хаос на дорогах»

В субботу, 19 октября первый снег спровоцировал рост аварийности на дорогах Новосибирска. Самая массовая авария произошла ночью с пятницы на субботу, на эстакаде в Октябрьском районе Новосибирска.Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС на своём патрульном седане Lada Granta пока разбирались с произошедшим также стали невольными участниками. В них врезался седан Audi A4 и сбил одного из аварийный комиссаров, оформлявших аварию. От удара мужчина отлетел от Ауди и получил ушибы. Гранту, в свою очередь отбросило на седан Mercedes-Benz C-Klasse, сообщали очевидцы в городском сообществе АСТ-54. Столкнулись 19 автомобилей, но несмотря на ушибы и ссадины никто из водителей не нуждался в госпитализации.

«Возвращение блудного сына»

В воскресенье, 20 октября волонтёры «Лиза Алерт» нашли пропавшего 15-летнего Левентэ Конца спустя четверо суток поисков. Подросток ушёл в школу утром 15 октября и перестал выходить на связь с родителями и знакомыми. Сотни новосибирцев делали репосты и расклеивали листовки, сейчас поисковики не сообщают о причинах, по которым юноша оборвал связь с родителями.