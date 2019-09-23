1 балл
-5
63.95 71.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

сегодня 18:36 Общество 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

сегодня 18:08 Общество 0 Коммент.

Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше

сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

Троих подозреваемых задержали в связи с разрушением дамбы

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

сегодня 13:58 Хроника 0 Коммент.

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская полиция отчиталась о задержании лидеров ОПГ

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

«А зачем это было есть?»: сибирячка купила в магазине пирожные с плесенью

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

вчера 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Розыск: новосибирец ограбил продавца в переходе под часовней

вчера 13:55 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

вчера 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

Самые эмоциональные события недели, затронувшие новосибирцев
Рубрика: общество

20.10.2019 18:08

Фото из архива Сиб.фм, из открытых источников

Зима уверенно пришла в Новосибирск — водители поспешили переобуваться на зимнюю резину, а пешеходы достали пуховики. Дорожники едва успели завершить ремонт Красного проспекта уже в снег, но улица Обская и другие разрытия остаются перекрытыми. Самым шокирующим событием недели стала смерть старшеклассницы прямо в школе, по предварительным данным она не вынесла давления в семье. Наиболее читаемые и обсуждаемые события в Новосиибрске — в итогах недели Сиб.фм.

«Пила» в Пашино

В понедельник, 14 октября новосибирцы нашли декорации к фильму ужасов в туалете гнойного отделения больницы в Пашине. Отсутствие плитки на стенах и на полу, не покрашенные стены и торчащие ржавые обрезки труб назвали разрухой и антисанитарией. Другие палаты больницы тоже находятся в стадии ремонта, подписчики «Инцидент Новосибирск» жаловались, что в гинекологическом отделении даже не были установлены батареи.

«Усатая лампочка»

Во вторник, 15 октября спасённый водителем-экспедитором в Новосибирске котёнок стал звездой домашнего видео. Гасым Наджафов решил размяться на воздухе после очередного заказа к одному из домов на улице Широкая — и не смог пройти мимо маленького трёхцветного котёнка. Мужчина назвал котёнка «Лампочка» и два дня катался с ним по городу, финал трогательной истории — в материале Сиб.фм.

«Удачно родился»

Во вторник, 15 октября красноярцы устроили массовый протест в соцсетях с требованием наказать виновников убийства Дмитрия Сисигина. По версии следствия, знакомые поссорились в ходе телефонного разговора. Затем встретились в подъезде, где подозреваемые начали избивать его. Пострадавшего отвели в его квартиру и продолжили избивать уже там. Мужчина скончался в больнице ещё 15 сентября, После освещения в СМИ следователи задержали знакомых погибшего Сергея Шмелёва и Андрея Шилова и поместили обоих под арест. Многих возмутило то, что Сергей Шмелёв может уйти от наказания из-за влиятельных родственников — отец является главой администрации Емельяново, а мать — бывший судья.

«Похищение розового кота»

В среду, 16 октября розовый кот со стрижкой «под льва» пропал в Новосибирске. Хозяин кота Станислав рассказал, что кот был любимцем района благодаря окрасу — питомца решили в шутку помыть оттеночным шампунем. Кот провожал местных детей в школу, сидя на перекрёстке улиц и был любимцем местной детворы — Станислав заподозрил, что кто-то решил украсть питомца.

«Трагедия городского масштаба»

В четверг, 17 октября утро в школе №112 на ОбьГЭСе омрачила страшная трагедия — в туалете было обнаружено тело 17-летней ученицы. Учителя пытались спасти подростка, но врачи скорой помощи констатировали смерть девочки. Трагедия потрясла всю школу — ученица была новенькой, но уже завела подружек среди одноклассниц. Следком возбудил уголовное дело, в СМИ обсуждали различные теории случившегося, по предварительной версии у погибшей были проблемы в семье. Смерть девочки заставила власти пристально обратить внимание на работу учителей и социальных педагогов с детьми и родителями, мэр Новосибирска назвал случившееся «трагедией городского масштаба».

«800 рублей за подвиг в Чернобыле»

В пятницу, 18 октября Центральный районный суд выложил решение по иску ликвидатора аварии на ЧАЭС, новосибирского вертолётчика Виктора Ворошилова. Пилоты со всей страны тушили горящий реактор Чернобыля, спасая мир от ужасных последствий ядерной катастрофы — за 21 день ликвидатор потерял 80% трудоспособности и получил 861 рубль. Попытка добиться положенной ежемесячной компенсации в 20,8 тысяч рублей ежемесячно и более миллиона рублей недоплат от государства была отклонена из-за сроков исковой давности. Якобы иск нужно было подавать не позднее 2008 года. 

«Относятся к людям, как к грязи»

В субботу, 19 октября администрация Красноярского края объявило 21 октября днём траура по погибшим в результате прорыва дамбы в Курагинском районе. Катастрофа произошла в посёлке Щетинкино, вода из реки Сайба практически смыла два рабочих общежития, где проживали 80 человек. По данным МЧС погибли 15 человек, шестеро числятся пропавшими без вести, а девять находятся в больнице. По предварительным данным, прорыв дамбы произошёл из-за схода селевого потока в условиях обильных дождей, следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим» и двух лиц.   

«Хаос на дорогах»

В субботу, 19 октября первый снег спровоцировал рост аварийности на дорогах Новосибирска. Самая массовая авария произошла ночью с пятницы на субботу, на эстакаде в Октябрьском районе Новосибирска.Прибывшие на место происшествия сотрудники ДПС на своём патрульном седане Lada Granta пока разбирались с произошедшим также стали невольными участниками. В них врезался седан Audi A4 и сбил одного из аварийный комиссаров, оформлявших аварию. От удара мужчина отлетел от Ауди и получил ушибы. Гранту, в свою очередь отбросило на седан Mercedes-Benz C-Klasse, сообщали очевидцы в городском сообществе АСТ-54. Столкнулись 19 автомобилей, но несмотря на ушибы и ссадины никто из водителей не нуждался в госпитализации. 

«Возвращение блудного сына»

В воскресенье, 20 октября волонтёры «Лиза Алерт» нашли пропавшего 15-летнего Левентэ Конца спустя четверо суток поисков. Подросток ушёл в школу утром 15 октября и перестал выходить на связь с родителями и знакомыми. Сотни новосибирцев делали репосты и расклеивали листовки, сейчас поисковики не сообщают о причинах, по которым юноша оборвал связь с родителями.        

 

Никита Манько

Теги: коты поиски пропавших школы ДТП трагедии катастрофа

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

сегодня 18:36 Общество 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

сегодня 18:08 Общество 0 Коммент.

Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше

сегодня 17:04 Общество 0 Коммент.

Троих подозреваемых задержали в связи с разрушением дамбы

сегодня 16:26 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

сегодня 13:58 Хроника 0 Коммент.

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская полиция отчиталась о задержании лидеров ОПГ

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

«А зачем это было есть?»: сибирячка купила в магазине пирожные с плесенью

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

вчера 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Розыск: новосибирец ограбил продавца в переходе под часовней

вчера 13:55 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

вчера 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
20.03.2019

Поселим и научим

Проект «Жуковка» Александра Бойко стремительно выходит на ме...

Читать далее
Image
17.09.2018

Как собака

Есть ли шанс на счастье для людей и зверей

Читать далее
Image
04.09.2018

Время знаний

В Новосибирске открыли самую большую школу в городе и самую лучшую ...

Читать далее
Image
25.04.2018

Успех на правом берегу

Новый филиал Новосибирского спортивного клуба отк...

Читать далее
Image
10.11.2017

Проверь тормоза — спаси ребёнка

Как проверка тормозной системы ...

Читать далее
Image
02.11.2017

Умка без мамы

Чем «Умка» отличается от других школ и почему важна личность ушедш...

Читать далее

Новости по теме

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...