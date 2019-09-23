Лайфхак дня: как затормозить на ледяной дороге

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Лайфхак дня: как затормозить на ледяной дорогеРубрика: общество
21.10.2019 06:00
Фото из группы АСТ-54 в социальной сети "ВКонтакте"
В выходные в Новосибирске десятки автомобилистов отметили «день жестянщика» — из-за корки льда, покрывшей дороги, вовремя затормозить могли не все; как уберечься от скользких ДТП — расскажем в понедельничном лайфхакере.
Аварии после первого снега, к сожалению, стали традицией. Одни не «переобули» авто, другие не рассчитали дистанцию. В итоге — город стоит в пробках из-за мелких, но многочисленных аварий. Как не оказаться среди тех, кто стопорит всё движение?
Первый и главный совет — вовремя заменить летние шины на зимние. Не тогда, когда «петух» уже клюнет, а действительно заранее. Это не только избавит от неприятных последствий гололёда, но и спасёт от необходимости стоять в очереди в шиномонтажку.
Второе — держать дистанцию. Каждый водитель знает это правило как «Отче наш», но всё равно грешит каждый второй. Если не первый. Тем временем именно дистанция даёт шанс быстро сориентироваться и успеть затормозить.
Третье — тормозить рывками. Выжать педаль тормоза и ждать, что автомобиль остановится, — большая наивность в условиях зимы. Летом — да. Но на скользкой дороге машина из послушной лошадки превращается в ретивого коня. Резкое торможение блокирует колёса, и машина катится как на лыжах.
Поэтому тормозить нужно рывками, совершая 4-5 коротких нажатий на педаль. По словам специалистов, это не даст сработать системе ABS, которая увеличивает тормозной путь на льду почти вдвое.
Четвёртое — «выключайте» лихачей. Думать, что в гололёд можно проскочить на жёлтый — ошибка. Проскочить, может, и удастся, но вот оперативно затормозить — увы.
И, наконец, пятое. Если ваш автомобиль начало сносить право, крутите руль не влево, как сильно хочется, а наоборот — вправо.
Занос — это когда задняя часть автомобиля "пытается обогнать" переднюю. Вышеописанный прием создает противовес этому явлению.
Напомним, 19 октября Сиб.фм давал советы — как всё успеть за выходные.
Мария Машанова
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