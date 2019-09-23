Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше

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Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньшеРубрика: общество
20.10.2019 17:04
Фото с сайта Pixaby.com
Если гражданин предпенсионного возраста не может найти работу, то он может выйти на пенсию за два года до наступления пенсионного права; для этого необходимо получить справку в службе занятости населения.
Россияне могут начать получать пенсию раньше, если они не могут трудоустроиться. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
Как стало известно, досрочно уйти на пенсию будет возможно за два года до наступления пенсионного права. В ПФР сообщили, что на 1 июля 2019 года за досрочной пенсией обратились 23,5 тысячи человек.
В 2019-2020 годах возраст выхода на пенсию – 55,5 лет для женщин и 60,5 – для мужчин. В 2021 году – 56 и 61 год соответственно. До 2028 года возраст выхода на пенсию составит 60 лет у женщин и 65 – у мужчин.
Для того, чтобы оформить пенсию досрочно необходимо обратиться в службу занятости населения и получить справку о том, что гражданин не может трудоустроиться. На 2020 год в бюджете ПФР предусмотрено 4,4 миллиарда на выплату пенсий гражданам, которые не могут трудоустроиться. В 2021 – 5,6 миллиарда, а в 2022 – 6,4 миллиарда.
Напомним, 3 октября стало известно, что 6000 граждан предпенсионного возраста освоили новые профессии в рамках нацпроекта.
Анатолий Якимов
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