Новосибирск: события 21 октября

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Понедельник — «голова» недели, и она традиционно смотрит в сторону официоза и событий деловой сферы; мы собрали вместе главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Бюджет-2020

Главный финансовый документ следующего года рассмотрит сегодня правительство Новосибирской области. Заседание проведёт губернатор Андрей Травников.

Ожидается, что с докладом о прогнозе социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов выступит исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложит о проекте закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и прогнозе консолидированного бюджета Новосибирской области на 2020 год.

Заседание состоится в малом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, 5-й этаж). Начало в 15:00.

Мэр проверит недострой

Глава Новосибирска Анатолий Локоть проведёт выездное совещание по завершению строительства проблемных жилых объектов в Октябрьском районе. Он посетит недостроенный дом по адресу: ул. Декабристов, 10, сдача которого запланирована на 2020 год. Сейчас завершением строительства 21-этажного дома занимается ЖСК «Д-10».

Строительство 136-квартирного дома на ул. Декабристов площадью 9 859 кв. м началось в 2007 году. После банкротства застройщика ЗАО «СКИМС» его функции были переданы Арбитражным судом ЖСК «Д-10». Стоимость завершения строительства — около 160 млн рублей.

В рамках совещания мэр Анатолий Локоть обсудит со специалистами ход и сроки завершения строительства проблемного объекта. В совещании примут участие заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, глава администрации Октябрьского района Петр Прокудин, председатель правления ЖСК «Д-10» Артем Воздвиженский, директор ООО «СМУ- 9» Вадим Кек.

Начало совещания - 11:30 на площадке долгостроя по адресу: ул. Декабристов, 10.

Бизнес — в массы

О том, как в Новосибирской области реализуется федеральный проект «Популяризация предпринимательства», в понедельник расскажут министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, а также исполнительный директор областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

На пресс-конференции также пойдёт речь о форуме «Мой бизнес», который состоится 2 ноября в ЦСП «Заря». Организаторы расскажут о программе форума, которую будет интересен начинающим предпринимателям и тем, кто только задумывается о создании своего дела.

Мероприятие состоится в пресс-центре Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, каб. 324). Начало в 16:00.