3 балла
-6
63.95 71.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре Новосибирска

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

Подросток с татуировками бесследно пропал в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Депутаты расширили меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили не пугаться уличных сирен

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Автор песен "Чики-Мони" и "Хочуха" дал концерт в женской колонии Новосибисрка

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы больше доверяют телевизору

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Письмо с именем автора «Тотального диктанта-2020» оправили из Новосибирска в Москву

сегодня 07:13 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 21 октября: снеговики подождут

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 21 октября

сегодня 06:37 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как затормозить на ледяной дороге

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые дорогие автографы знаменитостей в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

вчера 18:36 Общество 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

Троих подозреваемых задержали в связи с разрушением дамбы

вчера 16:26 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

вчера 13:58 Хроника 0 Коммент.

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

вчера 12:31 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Новосибирск: события 21 октября

Рубрика: общество

21.10.2019 06:37

Фото с сайта 2do2go.ru

Понедельник — «голова» недели, и она традиционно смотрит в сторону официоза и событий деловой сферы; мы собрали вместе главные мероприятия дня, чтобы новосибирцы ничего не пропустили.

Бюджет-2020 

Главный финансовый документ следующего года рассмотрит сегодня правительство Новосибирской области. Заседание проведёт губернатор Андрей Травников.

Ожидается, что с докладом о прогнозе социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов выступит исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников. Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко доложит о проекте закона Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" и прогнозе консолидированного бюджета Новосибирской области на 2020 год.

Заседание состоится в малом зале Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, 5-й этаж). Начало в 15:00.

Мэр проверит недострой

Глава Новосибирска Анатолий Локоть проведёт выездное совещание по завершению строительства проблемных жилых объектов в Октябрьском районе. Он посетит недостроенный дом по адресу: ул. Декабристов, 10, сдача которого запланирована на 2020 год. Сейчас завершением строительства 21-этажного дома занимается ЖСК «Д-10».

Строительство 136-квартирного дома на ул. Декабристов площадью 9 859 кв. м началось в 2007 году. После банкротства застройщика ЗАО «СКИМС» его функции были переданы Арбитражным судом ЖСК «Д-10». Стоимость завершения строительства — около 160 млн рублей.

В рамках совещания мэр Анатолий Локоть обсудит со специалистами ход и сроки завершения строительства проблемного объекта. В совещании примут участие заместитель мэра — начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев, глава администрации Октябрьского района Петр Прокудин, председатель правления ЖСК «Д-10» Артем Воздвиженский, директор ООО «СМУ- 9» Вадим Кек.

Начало совещания - 11:30 на площадке долгостроя по адресу: ул. Декабристов, 10. 

Бизнес — в массы  

О том, как в  Новосибирской области реализуется федеральный проект «Популяризация предпринимательства», в понедельник расскажут министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, а также исполнительный директор областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Наталия Кошелева.

На пресс-конференции также пойдёт речь о форуме «Мой бизнес», который состоится 2 ноября в ЦСП «Заря». Организаторы расскажут о программе форума, которую будет интересен начинающим предпринимателям и тем, кто только задумывается о создании своего дела.

Мероприятие состоится в пресс-центре Правительства Новосибирской области (Красный проспект, 18, каб. 324). Начало в 16:00.

Мария Машанова

Теги: Новосибирская область бюджет Правительство Новосибирской области события

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске

сегодня 10:51 Хроника 0 Коммент.

Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре Новосибирска

сегодня 10:42 Хроника 0 Коммент.

Подросток с татуировками бесследно пропал в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Депутаты расширили меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области

сегодня 10:21 Общество 0 Коммент.

Новосибирцев попросили не пугаться уличных сирен

сегодня 08:40 Общество 0 Коммент.

Автор песен "Чики-Мони" и "Хочуха" дал концерт в женской колонии Новосибисрка

сегодня 08:25 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы больше доверяют телевизору

сегодня 07:44 Общество 0 Коммент.

Письмо с именем автора «Тотального диктанта-2020» оправили из Новосибирска в Москву

сегодня 07:13 Общество 0 Коммент.

Погода в Новосибирске на 21 октября: снеговики подождут

сегодня 07:00 Общество 0 Коммент.

Новосибирск: события 21 октября

сегодня 06:37 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как затормозить на ледяной дороге

сегодня 06:00 Общество 0 Коммент.

Топ-5: самые дорогие автографы знаменитостей в Новосибирске

сегодня 05:05 Общество 0 Коммент.

Более двухсот килограммов рыбы изъяли новосибирские пограничники у браконьеров

вчера 18:36 Общество 0 Коммент.

Итоги недели Сиб.фм: хаос на дорогах и смерть в школе

вчера 18:08 Общество 0 Коммент.

Некоторые новосибирцы могут выйти на пенсию раньше

вчера 17:04 Общество 0 Коммент.

Троих подозреваемых задержали в связи с разрушением дамбы

вчера 16:26 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли во время пожара в нежилом доме Новосибирска

вчера 13:58 Хроника 0 Коммент.

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

вчера 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

вчера 12:31 Хроника 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
11.10.2019

Возраст значения не имеет: сибирячки старше 50 лет покорили подиум

Читать далее
Image
08.10.2019

Музыкальная пауза

Самым громким звуком в залах Новосибирской филармонии всё...

Читать далее
Image
17.09.2019

Стратегия не прошла

У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...

Читать далее
Image
09.09.2019

С чистого листа

Почти адское количество мусора убрали с берега Оби...

Читать далее
Image
12.08.2019

Культура городских террас

Квартира с собственным приусадебным участк...

Читать далее
Image
24.07.2019

«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет

Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...

Читать далее

Новости по теме

Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске сегодня 10:51 Сломанный светофор спровоцировал огромный затор в центре Новосибирска сегодня 10:42 Подросток с татуировками бесследно пропал в Новосибирске сегодня 10:29 Депутаты расширили меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области сегодня 10:21

Популярное

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...

Image

Эвакуируют жильцов дома из-за найденной во дворе бомбы в Барнауле

Image

«Это ЧП городского масштаба» – власти Новосибирска прокомментиров...

Image

Труп обнаружили возле школы в Новосибирске