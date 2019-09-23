Новосибирцы больше доверяют телевизору

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Новосибирцы больше доверяют телевизоруРубрика: общество
21.10.2019 07:44
Фото с сайта Pixaby.com
Согласно опросу, проведённому специалистами развлекательной социальной сети, 51% жителей Новосибирска больше доверяют телевизору, чем интернету; в рамках исследования было опрошено 900 жителей города.
Жители Новосибирска отдают предпочтение информации из телевизора. На вопрос, какому источнику вы доверяете, 51% выбрали телевидение. В комментариях анкетируемые писали, что в интернете много фейковой информации, которую практически невозможно проверить на правдивость.
При этом 44% опрошенных рассказали, что они выбирают интернет, так там существует больший выбор источников информации. Остальные 5% смотрят новости по телевизору и читают их в интернете. Некоторые получают информацию из газет.
Опрос проводили специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана».
Напомним, в феврале эксперты попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями.
Анатолий Якимов
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