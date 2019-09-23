Новосибирцы больше доверяют телевизору

Фото с сайта Pixaby.com

Согласно опросу, проведённому специалистами развлекательной социальной сети, 51% жителей Новосибирска больше доверяют телевизору, чем интернету; в рамках исследования было опрошено 900 жителей города.

Жители Новосибирска отдают предпочтение информации из телевизора. На вопрос, какому источнику вы доверяете, 51% выбрали телевидение. В комментариях анкетируемые писали, что в интернете много фейковой информации, которую практически невозможно проверить на правдивость.

При этом 44% опрошенных рассказали, что они выбирают интернет, так там существует больший выбор источников информации. Остальные 5% смотрят новости по телевизору и читают их в интернете. Некоторые получают информацию из газет.

Опрос проводили специалисты развлекательной социальной сети «Фотострана».

Напомним, в феврале эксперты попросили новосибирцев сделать выбор между дружбой и отношениями.