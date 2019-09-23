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Письмо с именем автора «Тотального диктанта-2020» оправили из Новосибирска в Москву

Рубрика: общество

21.10.2019 07:13

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирского филиала АО "Почта России"

В субботу, 19 октября, на Новосибирском почтамте состоялась церемония отправки письма с именем автора текста «Тотального диктанта-2020»; имя станет известно на пресс-конференции, которая состоится в конце месяца.

Письмо, погашенное специальным штемпелем, отправилось из Новосибирска в Москву. В конверте запечатано имя автора текста просветительской акции «Тотальный диктант». Об этом рассказали представители Новосибирского филиала АО «Почта России». 

В церемонии торжественного гашения фирменного почтового конверта участвовали директор фонда поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант» Ольга Ребковец и начальник Новосибирского почтамта Иван Баранов. Специально для этого события был изготовлен памятный штемпель с изображением логотипа и названия акции. Кроме того, особенное письмо отправляли в Москву заместитель министра культуры региона Евгений Сазонов, председатель комитета по делам молодежи мэрии Новосибирска Ирина Соловьёва, заместитель директора по научной и библиотечной работе Новосибирской Государственной областной научной библиотеки Владимир Деев и другие.

Как отметил Игорь Баранов, «Почта России» сближает людей с помощью писем, открыток и других отправлений.

«Вдвойне приятнее получать и читать такие письменные сообщения, если они написаны и оформлены грамотно. Все больше людей понимают это и стремятся повысить свой уровень. Не зря и на фирменном почтовом конверте, посвященном Тотальному диктанту, красуется надпись: «Писать грамотно – это модно!», – отметил начальник Новосибирского почтамта.

Ольга Ребковец подчеркнула, что Новосибирск не только родина акции «Тотальный диктант». Жители города являются активными участниками марафона грамотности.

«Имя автора следующего диктанта – одна из главных интриг нашей акции. Мы хотим показать, что Почте России можно доверять и в том случае, когда необходимо отправить конфиденциальную информацию к определённой дате. Конверт с секретным посланием мы получим уже 30 октября и вскроем на традиционной пресс-конференции в Москве, где произойдет знакомство с автором», — сказала руководитель «Тотального диктанта».

А новосибирские филателисты презентовали почтовые карточки, посвящённые автопробегу «Тотального диктанта». 200 карточек были отправлены во многие города России, в том числе Владивосток, Казань, Москву, Нальчик, Рязань, Санкт-Петербург и другие.

Напомним, в сентябре Андрей Травников обсудил с руководством «Почты России» строительство нового логистического центра в аэропорту Толмачёво. 

Анатолий Якимов

Теги: Тотальный диктант Почта России Новосибирск

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