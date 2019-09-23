Погода в Новосибирске на 21 октября: снеговики подождут

Фото из архива Сиб.фм

Много солнца при полном отсутствии осадков принесёт новосибирцам понедельник, 21 октября; правда, плюсовых температур от погоды ждать не стоит.

Понедельник, 21 октября, в Новосибирске будет солнечным. После серых выходных — то, что нужно. Единственный минус, выше ноля градуса столбик термометра в течение дня так и не поднимается — поздняя осень основательно закрепилась в городе.

По прогнозам сайта gismeteo.ru, ночью в столице Сибири будет минус восемь градусов мороза, днём — минус один. При этом ни осадков, ни облачности синоптики не обещают.

Ветер ожидается северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, а видимость на дорогах составит 46 километров.