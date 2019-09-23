Погода в Новосибирске на 21 октября: снеговики подождут

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Погода в Новосибирске на 21 октября: снеговики подождутРубрика: общество
21.10.2019 07:00
Фото из архива Сиб.фм
Много солнца при полном отсутствии осадков принесёт новосибирцам понедельник, 21 октября; правда, плюсовых температур от погоды ждать не стоит.
Понедельник, 21 октября, в Новосибирске будет солнечным. После серых выходных — то, что нужно. Единственный минус, выше ноля градуса столбик термометра в течение дня так и не поднимается — поздняя осень основательно закрепилась в городе.
По прогнозам сайта gismeteo.ru, ночью в столице Сибири будет минус восемь градусов мороза, днём — минус один. При этом ни осадков, ни облачности синоптики не обещают.
Ветер ожидается северо-западный от 2 до 7 метров в секунду, а видимость на дорогах составит 46 километров.
Мария Машанова
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Лента новостей
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