Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимацию

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Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимациюРубрика: проиcшествия
20.10.2019 09:57
главное управление МЧС по Новосибирской области
Во время пожара из новосибирской больницы эвакуировали 160 пациентов; специалисты установили: причина возгорания – поджог.
В МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 октября в 20:46 по местному времени. В городской клинической больнице №2 на улице Якушева горело помещение на первом этаже. Пламя охватило вещи на площади в пять квадратных метров.
Прибывшие на место спасатели эвакуировали 160 пациентов, 14 из которых – маломобильны. Тушение огня продолжалось 11 минут.
Позже специалисты установили, что виновником ЧП стал 33-летний мужчина, проходивший лечение в больнице. Он поджог матрас. Мужчину вынесли из горящей палаты. В Единой дежурной диспетчерской службе города Новосибирска сообщили, что поджигатель получил ожоги 90% тела и доставлен в реанимацию. Остальные пациенты не пострадали.
На тушение привлекались 69 человек и 20 единиц техники.
Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о пострадавшем в огне отделочнике.
Алёна Коврова
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