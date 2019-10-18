2 балла
-4
63.95 71.13
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская полиция отчиталась о задержании лидеров ОПГ

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимацию

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

«А зачем это было есть?»: сибирячка купила в магазине пирожные с плесенью

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

вчера 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

вчера 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

вчера 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

18.10.2019 Общество 0 Коммент.

В новосибирскую глубинку отправят продуктовые "корзины доброты"

18.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимацию

Рубрика: проиcшествия

20.10.2019 09:57

главное управление МЧС по Новосибирской области

Во время пожара из новосибирской больницы эвакуировали 160 пациентов; специалисты установили: причина возгорания – поджог.

В МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 октября в 20:46 по местному времени. В городской клинической больнице №2 на улице Якушева горело помещение на первом этаже. Пламя охватило вещи на площади  в пять квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 160 пациентов, 14 из которых – маломобильны. Тушение огня продолжалось 11 минут.

Позже специалисты установили, что виновником ЧП стал 33-летний мужчина, проходивший лечение в больнице. Он поджог матрас. Мужчину вынесли из горящей палаты. В Единой дежурной диспетчерской службе города Новосибирска сообщили, что поджигатель получил ожоги 90% тела и доставлен в реанимацию. Остальные пациенты не пострадали.

На тушение привлекались 69 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о пострадавшем в огне отделочнике.

Алёна Коврова

Теги: пожар Новосибирская область МЧС

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

сегодня 13:14 Общество 0 Коммент.

«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

сегодня 12:31 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская полиция отчиталась о задержании лидеров ОПГ

сегодня 11:20 Общество 0 Коммент.

Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимацию

сегодня 09:57 Хроника 0 Коммент.

«А зачем это было есть?»: сибирячка купила в магазине пирожные с плесенью

сегодня 09:02 Общество 0 Коммент.

Баскетбольное «Динамо» – «Спарта энд К»: время начала матча и прямая трансляция

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

«Слёт клуба любителей летней резины»: в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей

вчера 18:25 Хроника 0 Коммент.

Ученые: храп может вызвать инсульт

вчера 16:40 Наука 0 Коммент.

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе

вчера 14:29 Хроника 0 Коммент.

Гражданин Киргизии избил девушку на «Родниках» ради дешёвого смартфона

вчера 13:25 Хроника 0 Коммент.

«Клетки мозга отмирают»: онколог рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

вчера 12:56 Общество 0 Коммент.

Три человека погибли в ДТП под Новосибирском

вчера 11:47 Хроника 0 Коммент.

Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске

вчера 11:04 Хроника 0 Коммент.

Не успели переобуться: тройное ДТП парализовало движение в Дзержинском районе

вчера 10:29 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцев позвали закупиться дешёвыми овощами

вчера 09:00 Общество 0 Коммент.

Россияне готовы работать в праздники ради доплаты

вчера 08:00 Общество 0 Коммент.

Лайфхак дня: как всё успеть за выходные

вчера 06:44 Общество 0 Коммент.

Пьяный хозяин избил собаку молотком - её будут спасать в ветклинике Новосибирска

18.10.2019 Общество 0 Коммент.

В новосибирскую глубинку отправят продуктовые "корзины доброты"

18.10.2019 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Егор Крид выпустил вторую сольную песню

17.07.2019 Культура 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
16.09.2019

К зиме готовы

Энергетики рассказали о готовности Новосибирска к отопительному се...

Читать далее
Image
31.05.2019

Право на делегирование

Выбирать или назначать депутатов райсоветов Ново...

Читать далее
Image
25.03.2019

Пепел «Зимней вишни»

С весной Кемерово оттаивает, но многие последствия с...

Читать далее
Image
28.01.2019

Не могли не сгореть

Какой приговор грозит собственникам сгоревшей обувной ф...

Читать далее
Image
26.10.2018

К 100-летию ВЛКСМ: вредные привычки комсомола

Пили и кур...

Читать далее
Image
02.08.2018

Призы за здоровое питание

Постоянная покупательница сети «Пятёрочка» ...

Читать далее

Новости по теме

Самолёт экстренно приземлился в Сибири из-за сообщения о бомбе вчера 14:29 Увеличилось число жертв прорыва дамбы в Красноярске вчера 11:04

Популярное

Image

«Это конец»: погибшая десятиклассница из Новосибирска предупредил...

Image

Не для слабонервных: новосибирцы обсуждают фото из туалета больни...

Image

«Что-то поехало не так»: сотрудники ДПС попали в странную ситуаци...

Image

«Я убил его»: сибиряк признался в преступлении голосовым сообщени...

Image

Огромную щуку выловил новосибирец в Сузуне

Image

Анастасия Заворотнюк отказалась от вакцины, которая могла бы прод...

Image

Усатая Лампочка: спасённый таксистом в Новосибирске котёнок стал ...

Image

Топ-5 самых горячих фитнес-тренеров Новосибирска

Image

В Новосибирске сильно обмелела Обь

Image

«Ужас, день испорчен!»: сибирячка пришла в отчаяние из-за некачес...

Image

Близкие больной раком Анастасии Заворотнюк впервые рассказали о б...

Image

«Чувствовала давление в семье»: друзья погибшей в Новосибирске де...

Image

Прокуратура проверит школу в Новосибирске, в которой погибла деся...