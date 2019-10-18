Пациент устроил пожар в больнице Новосибирска и с ожогами попал в реанимацию

главное управление МЧС по Новосибирской области

Во время пожара из новосибирской больницы эвакуировали 160 пациентов; специалисты установили: причина возгорания – поджог.

В МЧС по Новосибирской области рассказали, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного 19 октября в 20:46 по местному времени. В городской клинической больнице №2 на улице Якушева горело помещение на первом этаже. Пламя охватило вещи на площади в пять квадратных метров.

Прибывшие на место спасатели эвакуировали 160 пациентов, 14 из которых – маломобильны. Тушение огня продолжалось 11 минут.

Позже специалисты установили, что виновником ЧП стал 33-летний мужчина, проходивший лечение в больнице. Он поджог матрас. Мужчину вынесли из горящей палаты. В Единой дежурной диспетчерской службе города Новосибирска сообщили, что поджигатель получил ожоги 90% тела и доставлен в реанимацию. Остальные пациенты не пострадали.

На тушение привлекались 69 человек и 20 единиц техники.

Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщал о пострадавшем в огне отделочнике.