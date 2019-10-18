Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисков

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Пропавшего Левентэ Конца нашли в Новосибирске спустя четыре дня поисковРубрика: общество
20.10.2019 13:14
поисковой группой "Лиза Алерт"
Поиски 15-летнего школьника, пропавшего 15 октября, завершены; парень жив и уже находится с близкими людьми.
Левентэ Конц ушёл утром в школу, но на занятиях так и не появился. Сначала пропавшего искали волонтёры поискового отряда "Лиза Алерт". Позже, после распространения ориентировок, подключились все жители Новосибирска. Об этом сообщается в группе добровольцев в социальной сети "ВКонтакте".
Было известно, что юноша взял с собой рюкзак и был одет в черную куртку.
О причине, толкнувшей парня скрыться из дома, ничего известно не было.
Почему он ушел и где скрывался четыре дня, сейчас выясняют сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних.
Напомним, 16 октября Сиб.фм сообщила о пропаже розового кота.
Алёна Коврова
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