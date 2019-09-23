Топ-5: самые дорогие автографы знаменитостей в Новосибирске

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Топ-5: самые дорогие автографы знаменитостей в НовосибирскеРубрика: общество
21.10.2019 05:05
ФОТО PIXABAY.COM, wikipedia
Быть кумиром миллионов – значит жить не только «здесь и сейчас», но и спустя десятилетия, поэтому любой след, оставленный настоящей звездой, становится объектом охоты десятков поклонников; автографы – самая желанная добыча.
Пять миллионов долларов стоит автограф Уильяма Шекспира. Цена подписи автора «Ромео и Джульетты», «Гамлета» и «Отелло» является самой высокой в мире.
Между тем далеко не все «следы» великих стоят целые состояния, есть и гораздо более доступные варианты. Доступные, но от того не менее ценные. В нашем традиционном рейтинге – обзор самых дорогих автографов звёзд, которые можно приобрести в Новосибирске.
Пятое место – легенда футбола
На пятой строчке нашего ежедневного рейтинга – мечта любого футбольного фаната: фото с автографом самого Льва Яшина. Советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР, олимпийский чемпион 1956 года, чемпион Европы 1960 года, единственный вратарь в истории, получивший «Золотой мяч». Вдобавок Яшин считается лучшим вратарём 20 века по версии ФИФА, МФФИИС, World Soccer, France Football и Placar.
Одним словом – легенда. Автограф Льва Яшина, которого не стало в 1990 году, можно купить в Новосибирске за 7 тысяч рублей.
Четвёртое место — крёстный отец российского панк-рока
Эту и все дальнейшие строчки рейтинга делят звёзды сцены. Всё, что выходило из под их «пера», не просто осталось в памяти миллионов, но и продолжает приносить доход счастливым обладателям автографов.
К примеру, рукописное творение Егора Летова продаётся за 10 тысяч рублей.
Летов, напомним, является основателем и лидером российской группы «Гражданская оборона», считается ключевой фигурой сибирского андеграунда. Посмертно Летова назвали «крёстным отцом», «патриархом» русского панк-рока и одним из самых влиятельных представителей панк-движения в России.
Со слов продавца, это не классический автограф, а трек-лист, написанный Летовым собственноручно для концерта в Новосибирске – в клубе «Рок-Сити».
«Летов умер. Группы больше не существует. Концертов не предвидится. Существует в одном экземпляре в нашей галактике. Отличный предмет для ценителей творчества Егора и коллекционеров», – написал нынешний владелец в объявлении (здесь и далее орфография и пунктуация авторов объявлений сохранены — прим. Сиб.фм).
Третье место – с характерным запахом Гуфа
Гуф – кумир миллионов поклонников рэпа. Поэтому всё, связанное с этой фигурой, неплохо монетизируется. Даже несмотря на многочисленные «пятна» на биографии исполнителя — Алексей Долматов (это настоящее имя Гуфа) был замешан в историях с наркотиками, – его имя поклонники произносят с придыханием.
Вдыхать Гуфа – для них тоже особое удовольствие. И такая возможность появилась. В Новосибирске продаётся полотенце, которое было на голове исполнителя во время концерта 10 марта 2018 года.
«Не стирано (пахнет Гуфом). 100% реальное», — утверждает владелец «реликвии».
Полотенце автор объявления готов передать покупателю при личной встрече либо переслать первым классом.
Цена вопроса — 10 тысяч рублей.
Второе место: легендарный БГ
Чем ближе к пьедесталу – тем выше цены. Автограф самого Бориса Гребенщикова продаёт новосибирец за 61 тысячу рублей.
Поэт, музыкант, композитор, исполнитель, певец и гитарист группы «Аквариум». Чтобы понять, почему подпись этого человека стоит 61 тысячу рублей, достаточно одной формулировки – Борис Борисович является одним из основателем российского рока.
«Автограф группы Аквариум и лично Б.Г., который они презентовали мне во после своего первого выступления в Новосибирске весной 1987 года в ДК "Чкалова"», – так описал товар автор объявления.
Автографу уже больше 40 лет, но сохранился, как видно, неплохо.
Первое место: звезда по имени Солнце
На вершине рейтинга – автограф Виктора Цоя, слава которого не меркнет спустя десятилетия. Его песни всегда актуальны и созвучны, его «Звезда по имени Солнце» никогда не гаснет, а «Кукушка» – не затихает.
Неудивительно, что подпись Цоя стоит 180 тысяч рублей. Ценности этому автографу добавляет то, что он был сделан на последнем концерте исполнителя в московских Лужниках 24 июня 1990 года.
Напомним, 18 октября Сиб.фм составил топ-5 самых горячих тренеров Новосибирска.
Мария Машанова
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Лента новостей
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