Троих подозреваемых задержали в связи с разрушением дамбы

Фото с официального сайта ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Следователи СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасии задержали троих человек; их подозревают в нарушениях при проведении золотодобывающих работ.

В Красноярском крае задержаны три человека. Их подозревают в нарушении правил безопасности при проведении золотодобывающих работ. Как ранее сообщал Сиб.фм, рано утром в субботу, 19 октября, в Красноярском крае на реке Сейбе прорвало дамбу.

По данным ГУ МЧС России по Красноярскому краю 15 человек погибло, шестеро числятся пропавшими без вести, 14 пострадавших доставлены в лечебные учреждения. Следователи СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудили уголовное дело по статье нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц.

«В рамках расследования уголовного дела задержаны три человека. Это директор ООО «Сисим», которое занималось производством золотодобывающих работ, а также начальник и мастер горного участка», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю.

В ведомстве отметили, что в офисе компании проведены обыски, во время которых следователи изъяли техническую и финансовую документацию. Основной версией, из-за которой произошло ЧП, следователи называют нарушения при золотодобывающих работах.

Напомним, 19 октября в администрации Красноярского края объявили 21 октября днём траура по погибшим.