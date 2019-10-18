Новосибирская полиция отчиталась о задержании лидеров ОПГ

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С начала года количество преступлений в Новосибирской области выросло на 6 %; чаще всего правоохранители фиксируют кражи и сделки с наркотиками.

Более 37 тысяч преступлений зарегистрировано в Новосибирской области в 2019 году. Из них 8 тысяч — преступления из категории тяжких. Об этом сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Самым популярным видом правонарушения в этом году стали кражи чужого имущества. Хищения составляют 65% от общего числа преступлений.

Правоохранители зафиксировали 2250 квартирных краж и 1403 случая угона автотранспорта. Одним из распространенных видов краж по-прежнему остаётся мошенничество с использованием мобильной связи. На долю таких «разводов» пришлось более 4 тысяч случаев.

Также в Новосибирской области были задержаны 94 лидера и активных участника ОПГ, на совести которых 191 преступление.

Из положительных моментов в МВД отмечают снижение количества ДТП с погибшими и ранеными.

Напомним, 7 октября Сиб.фи сообщал том, как прокомментировали в правоохранительных органах перестрелку на Хилокском рынке.