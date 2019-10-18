«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в Новосибирске

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«Я изменил жене»: ревнивая супруга разукрасила машину мужа в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
20.10.2019 12:31
группа "Инцидент Новосибирск" в соцсети "ВКонтакте"
За измену жене автовладелец из Новосибирска поплатился внешним видом машины; смыть надписи краски с иномарки не получится.
Жители Ленинского района вечером 19 октября могли ознакомиться с перечнем грехов одного из жителей улицы Ясный берег, 9. Точнее — с одним. О проступке буквально кричали надписи на автомобиле незадачливого владельца.
Снимками с места событий очевидцы поделились в группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».
Из надписей на автомобиле следовало — владелец изменил жене. Увлечение другой женщиной не осталось незамеченным и даже, судя по характеру надписей, стало причиной глубокой обиды.
Побывавшие на «месте преступления» очевидцы говорят, что краска, которой исписана машина – не смываемая.
Мнения по поводу поступка автора сообщений разделились. Кто-то оправдывает подобные действия ревностью, кто-то осуждает за неадекватность и порчу имущества.
«Измена — самая лютая подстава, которую можно словить в жизни. За измену можно очень много плохих вещей натворить в отместку, и порча имущества это еще самое безобидное имхо, поэтому права баба».
«Да у неё мозгов только баллончиком пшикать хватает».
«Если муж изменил, причем тут машина?»
А некоторые пользователи сети, пользуясь случаем, вспомнили о своих половинках и под сообщением о разрисованной машине стали признаваться им в любви.
Напомним, 12 октября Сиб.фм писал про автомобиль, сгоревший на парковке.
Алёна Коврова
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