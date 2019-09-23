Почти 500 домов Новосибирска остались без света и горячей воды

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Четыре района Новосибирска попали под отключение света и горячей воды; обесточены 418 домов, без горячей воды – 78 объектов, без тепла – 24.

Про перебои с теплом и электроснабжением сообщили на портале систем жизнеобеспечения. Отключения носят плановый характер.

Специалисты сообщают – электроэнергия не подаётся из-за установки опор трансформаторной подстанции. Свет планируется подключить после 17:00 21 октября.

Горячая вода вновь появится в квартирах в 12:00 и 16:00.

Отметим, под отключения попали объекты в Дзержинском, Заельцовском, Ленинском и Первомайском районах.

Как рассказали Сиб.фм, из-за аварии горячей воды нет в детских садах № 178, 208 и 311. Также отопление понижено в учреждениях для воспитания детей № 242 и 322.

«Нас предупредили о том, что отопление будет понижено, через СМС. Обещают всё исправить до девяти часов вечера. Пока работаем, дальше посмотрим, что делать в такой ситуации», – рассказала сотрудница детского сада № 178.

Напомним, 16 октября Сиб.фм писал о платежах за ЖКХ, осевших в кармане директора.