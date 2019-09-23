Почти 500 домов Новосибирска остались без света и горячей воды

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Почти 500 домов Новосибирска остались без света и горячей водыРубрика: общество, проиcшествия
21.10.2019 12:07
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Четыре района Новосибирска попали под отключение света и горячей воды; обесточены 418 домов, без горячей воды – 78 объектов, без тепла – 24.
Про перебои с теплом и электроснабжением сообщили на портале систем жизнеобеспечения. Отключения носят плановый характер.
Специалисты сообщают – электроэнергия не подаётся из-за установки опор трансформаторной подстанции. Свет планируется подключить после 17:00 21 октября.
Горячая вода вновь появится в квартирах в 12:00 и 16:00.
Отметим, под отключения попали объекты в Дзержинском, Заельцовском, Ленинском и Первомайском районах.
Как рассказали Сиб.фм, из-за аварии горячей воды нет в детских садах № 178, 208 и 311. Также отопление понижено в учреждениях для воспитания детей № 242 и 322.
«Нас предупредили о том, что отопление будет понижено, через СМС. Обещают всё исправить до девяти часов вечера. Пока работаем, дальше посмотрим, что делать в такой ситуации», – рассказала сотрудница детского сада № 178.
Напомним, 16 октября Сиб.фм писал о платежах за ЖКХ, осевших в кармане директора.
Алёна Коврова
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