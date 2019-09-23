«А нечего было жене изменять»: разукрашенный ревнивой женщиной автомобиль «спрятался» в Бердске

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«А нечего было жене изменять»: разукрашенный ревнивой женщиной автомобиль «спрятался» в БердскеРубрика: общество, проиcшествия
21.10.2019 10:11
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Машина стала привлекать слишком много внимания; хозяин транспортного средства отвёз её на парковку в другой город.
Житель Новосибирска решил спрятать уже ставший знаменитым автомобиль от любопытных глаз и отогнал его в соседний город. Информация об этом появилась на портале «Свидетель».
По словам сторожа паркинга, «Ниссан» приехал на стоянку вечером 19 октября. В планах хозяина машины – отправить авто на покраску.
Как сообщал ранее Сиб.фм, жители Ленинского района смогли узнать о грехах новосибирца по надписям на машине. Мнения по поводу поступка автора сообщений разделились: кто-то поддержал ревнивую женщину, а кто-то осудил её за неадекватность и порчу имущества.
Напомним, в ночь с 11 на 12 октября автомобиль сгорел на парковке в Новосибирске.
Никита Минин
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Лента новостей
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