Аэропорт Толмачёво установил новый рекорд по количеству пассажиров

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Аэропорт Толмачёво установил новый рекорд по количеству пассажировРубрика: общество
21.10.2019 09:52
Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво
Новосибирский аэропорт подвёл итоги деятельности за 9 месяцев этого года; рост пассажиропотока составил 14 %.
С начала года аэропорт Толмачёво обслужил более 5,1 миллиона пассажиров. Это на 14 % больше уровня прошлого года. Большинство пассажиров – 3,7 млн, были зарегистрированы на внутренних воздушных линиях. Рост составил 15 % по сравнению с январём-сентябрём 2018 года. На международных – более 1,3 млн. Это на 10,8 % больше, чем в прошлом году.
Как рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво, на 32 % выросло число трансферных пассажиров. В общем пассажиропотоке их доля составляет 27 %.
«В сентябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил более 650 тысяч человек. За год он вырос на 8,9 %. При этом внутренними воздушными линиями воспользовались более 484 тысяч пассажиров, международными – почти 166 тысяч», – рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также назвали самые динамично развивающиеся направления. На внутрироссийских маршрутах это Братск, Самара, Полярный, Казань и Челябинск; на международных – Наманган, Хаммамет, Сеул и Бишкек.
Среди самых популярных направлений по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Владивосток.
Напомним, 30 сентября стало известно о том, что в аэропорту Толмачёво откроют новую автопарковку.
Анатолий Якимов
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