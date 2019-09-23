Аэропорт Толмачёво установил новый рекорд по количеству пассажиров

Фото с официального сайта аэропорта Толмачёво

Новосибирский аэропорт подвёл итоги деятельности за 9 месяцев этого года; рост пассажиропотока составил 14 %.

С начала года аэропорт Толмачёво обслужил более 5,1 миллиона пассажиров. Это на 14 % больше уровня прошлого года. Большинство пассажиров – 3,7 млн, были зарегистрированы на внутренних воздушных линиях. Рост составил 15 % по сравнению с январём-сентябрём 2018 года. На международных – более 1,3 млн. Это на 10,8 % больше, чем в прошлом году.

Как рассказали в пресс-службе аэропорта Толмачёво, на 32 % выросло число трансферных пассажиров. В общем пассажиропотоке их доля составляет 27 %.

«В сентябре пассажиропоток аэропорта Толмачёво составил более 650 тысяч человек. За год он вырос на 8,9 %. При этом внутренними воздушными линиями воспользовались более 484 тысяч пассажиров, международными – почти 166 тысяч», – рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе также назвали самые динамично развивающиеся направления. На внутрироссийских маршрутах это Братск, Самара, Полярный, Казань и Челябинск; на международных – Наманган, Хаммамет, Сеул и Бишкек.

Среди самых популярных направлений по-прежнему остаются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и Владивосток.

Напомним, 30 сентября стало известно о том, что в аэропорту Толмачёво откроют новую автопарковку.