Автор песен "Чики-Мони" и "Хочуха" дал концерт в женской колонии Новосибисрка

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Автор песен "Чики-Мони" и "Хочуха" дал концерт в женской колонии НовосибисркаРубрика: общество
21.10.2019 08:25
Фото пресс-службы УФСИН по Новосибирской области
У поклонниц исполнителя Дениса "Мафика", отбывающих наказание в колонии Новосибирска, случился праздник; кумир дал концерт прямо в учреждении.
Концерт певца, выступающего в жанре русского шансона, прошёл в ИК-8 Новосибирска. Денис "Мафик" впервые побывал в женской колонии, музыкант признался, что встретили его очень тепло. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.
"Программа была посвящена памяти Владимира Тимофеева, который долгие годы занимался творчеством, сам являлся автором и исполнителем песен, записал много альбомов и несколько раз посещал со своими концертами учреждение", — уточнили в ведомстве.
Денис Малыгин, носящий творческий псевдоним "Мафик", рассказал, что в "восьмёрку" он планировал приехать с Тимофеевым. Но его не стало, поэтому концерт состоялся в память об ушедшем друге.
За свою артистическую карьеру "Мафик" выпустил около десяти альбомов, среди которых "Ангел", "Босота", "Пацанский стиль" и другие.
В женской колонии звезду шансона встретили очень тепло. Поклонницы подарили музыканту благодарственное письмо и пожелали дальнейших творческих успехов.
Напомним, 10 сентября Сиб.фм рассказывал, что жительница Новосибирска отправилась в колонию за неуплату алиментов.
Мария Машанова
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