Автор песен "Чики-Мони" и "Хочуха" дал концерт в женской колонии Новосибисрка

Фото пресс-службы УФСИН по Новосибирской области

У поклонниц исполнителя Дениса "Мафика", отбывающих наказание в колонии Новосибирска, случился праздник; кумир дал концерт прямо в учреждении.

Концерт певца, выступающего в жанре русского шансона, прошёл в ИК-8 Новосибирска. Денис "Мафик" впервые побывал в женской колонии, музыкант признался, что встретили его очень тепло. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

"Программа была посвящена памяти Владимира Тимофеева, который долгие годы занимался творчеством, сам являлся автором и исполнителем песен, записал много альбомов и несколько раз посещал со своими концертами учреждение", — уточнили в ведомстве.

Денис Малыгин, носящий творческий псевдоним "Мафик", рассказал, что в "восьмёрку" он планировал приехать с Тимофеевым. Но его не стало, поэтому концерт состоялся в память об ушедшем друге.

За свою артистическую карьеру "Мафик" выпустил около десяти альбомов, среди которых "Ангел", "Босота", "Пацанский стиль" и другие.

В женской колонии звезду шансона встретили очень тепло. Поклонницы подарили музыканту благодарственное письмо и пожелали дальнейших творческих успехов.

Напомним, 10 сентября Сиб.фм рассказывал, что жительница Новосибирска отправилась в колонию за неуплату алиментов.