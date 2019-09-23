Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске

фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»/аварийных комиссаров МОО «АВАРКОМ»

Утром в Академгородке произошла авария; женщину с различными травмами госпитализировали.

Беременная девушка пострадала в ДТП в Академгородке. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл сегодня в 8 часов утра. Водитель за рулем «ГАЗели», двигаясь по проспекту Лаврентьева, при повороте не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении «Ниссану», в котором находилась беременная женщина. Сибирячка получила различные травмы, её госпитализировали на скорой помощи в ближайшую больницу.

Напомним, 19 октября в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей.