Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в Новосибирске

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Беременная девушка попала в больницу с травмами после ДТП в НовосибирскеРубрика: проиcшествия
21.10.2019 10:51
фото из группы «Инцидент Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»/аварийных комиссаров МОО «АВАРКОМ»
Утром в Академгородке произошла авария; женщину с различными травмами госпитализировали.
Беременная девушка пострадала в ДТП в Академгородке. Информация об этом появилась в группе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошёл сегодня в 8 часов утра. Водитель за рулем «ГАЗели», двигаясь по проспекту Лаврентьева, при повороте не уступил дорогу ехавшему во встречном направлении «Ниссану», в котором находилась беременная женщина. Сибирячка получила различные травмы, её госпитализировали на скорой помощи в ближайшую больницу.
Напомним, 19 октября в массовом ДТП в Новосибирске столкнулись 19 автомобилей.
Никита Минин
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