Больше 50 пожарных тушат горящие склады в Новосибирске: огонь не могут локализовать полтора часа

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На месте работают 72 человека личного состава и 18 единиц техники; специалисты замеряют уровень загрязнённости воздуха.

Мебельные склады на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска продолжают гореть. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. В течение полутора часов не удалось локализовать возгорание.

"На месте происшествия работают 72 человека из личного состава и 18 единиц техники. Среди них 13 автоцистерн и автомобильная спецтехника", — сообщили в МЧС.

По словам пресс-службы, спасателям удалось отстоять соседние здания, однако площадь пожара все ещё составляет не менее 1000 квадратных метров. В пресс-службе опровергли информацию очевидцев о том, что внутри здания в момент пожара находился человек — всех сотрудников эвакуировали до прибытия пожарных служб.

Также задействованы сотрудники химико-радиометрической лаборатории для измерения загрязнения воздуха в соседний районах. На данный момент, сообщают в МЧС, допустимый уровень загрязнения окружающей среды в жилых районах не превышает нормы.