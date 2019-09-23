Больше 50 пожарных тушат горящие склады в Новосибирске: огонь не могут локализовать полтора часа

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Больше 50 пожарных тушат горящие склады в Новосибирске: огонь не могут локализовать полтора часаРубрика: проиcшествия
21.10.2019 19:16
Фото АСТ-54
На месте работают 72 человека личного состава и 18 единиц техники; специалисты замеряют уровень загрязнённости воздуха.
Мебельные склады на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска продолжают гореть. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области. В течение полутора часов не удалось локализовать возгорание.
"На месте происшествия работают 72 человека из личного состава и 18 единиц техники. Среди них 13 автоцистерн и автомобильная спецтехника", — сообщили в МЧС.
По словам пресс-службы, спасателям удалось отстоять соседние здания, однако площадь пожара все ещё составляет не менее 1000 квадратных метров. В пресс-службе опровергли информацию очевидцев о том, что внутри здания в момент пожара находился человек — всех сотрудников эвакуировали до прибытия пожарных служб.
Также задействованы сотрудники химико-радиометрической лаборатории для измерения загрязнения воздуха в соседний районах. На данный момент, сообщают в МЧС, допустимый уровень загрязнения окружающей среды в жилых районах не превышает нормы.
Эмиль Фукс
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