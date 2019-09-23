Четыре часа на морозе провели волонтёры Академгородка ради бездомных собак

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Четыре часа на морозе провели волонтёры Академгородка ради бездомных собакРубрика: общество
21.10.2019 10:59
фото из группы «На Хвосте I Новости Академгородка и окрестностей» соцсети «вконтакте»
Владельцы породистых собак устроили благотворительную фотосессию в центре Академгородка; в помощь приюту для животных собрали около 100 тысяч рублей.
О мужественных заводчиках породистых собак и фотографах, решивших 19 октября, в непогоду, собрать средства на содержание обитателей приюта для животных в Академгородке, сообщили в группе «На хвосте/Новости Академгородка и окрестностей» в соцсети «ВКонтакте».
Четыре часа организаторы акции и её участники провели на улице. В итоге за снимки с красивыми, дружелюбными и ухоженными собаками жители Академгородка заплатили 96 207 рублей и 10 долларов. Деньги пойдут на лекарства и корм.
Отмечается, что приют животных – организация некоммерческая. Много лет она существует на пожертвования. И хорошим подспорьем для неё становятся такие благотворительные акции.
Ранее фотосессия проходила в июле. Тогда удалось собрать 125 тысяч рублей.
«Каждый раз результат от проведения фотосессии вызывает у меня невероятное удивление. Низкий поклон всем, кто причастен!» – сказала после окончания мероприятия руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.
Напомним, 18 октября Сиб.фм писал о собаке, ставшей жертвой разъярённого хозяина.
Алёна Коврова
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