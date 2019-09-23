Четыре часа на морозе провели волонтёры Академгородка ради бездомных собак

фото из группы «На Хвосте I Новости Академгородка и окрестностей» соцсети «вконтакте»

Владельцы породистых собак устроили благотворительную фотосессию в центре Академгородка; в помощь приюту для животных собрали около 100 тысяч рублей.

О мужественных заводчиках породистых собак и фотографах, решивших 19 октября, в непогоду, собрать средства на содержание обитателей приюта для животных в Академгородке, сообщили в группе «На хвосте/Новости Академгородка и окрестностей» в соцсети «ВКонтакте».

Четыре часа организаторы акции и её участники провели на улице. В итоге за снимки с красивыми, дружелюбными и ухоженными собаками жители Академгородка заплатили 96 207 рублей и 10 долларов. Деньги пойдут на лекарства и корм.

Отмечается, что приют животных – организация некоммерческая. Много лет она существует на пожертвования. И хорошим подспорьем для неё становятся такие благотворительные акции.

Ранее фотосессия проходила в июле. Тогда удалось собрать 125 тысяч рублей.

«Каждый раз результат от проведения фотосессии вызывает у меня невероятное удивление. Низкий поклон всем, кто причастен!» – сказала после окончания мероприятия руководитель приюта Академгородка Галина Клебче.

Напомним, 18 октября Сиб.фм писал о собаке, ставшей жертвой разъярённого хозяина.