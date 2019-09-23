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«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судак

Рубрика: общество

21.10.2019 18:09

Фото из личного архива героя публикации

Рыбак поймал в Новосибирской области 10-килограммового судака; трофей достался ему очень тяжело.

Житель Новосибирска выловил большого судака на реке Алеус в Ордынском районе. Об этом рыбак написал на сайте Fishingsib. Мужчина рассказал, что выловить судака удалось с большим трудом.

«Едем дальше, встаем на очередном ранее намеченном месте... и тут он!

Передать словами, тем более текстом чувства в момент вываживания и после передать невозможно. Я даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно, типа "офигеть", "ё моё", "да какже это так".. ну и все в таком духе... трясло минут 30... чуть курить не начал хотя бросил полгода как и вам советую но не начал, все нормально», – пишет рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам сибиряка, до этого он даже не надеялся на такой крупный улов. 

«Каких-то особых ожиданий не было, кроме, разве что, поимки сазана, поймать которого мечтаю уже 5 лет… но все как-то не удаётся. В самом начале рыбалки удалось только поднять его чешую с монетку 5 руб, владелец решил не засекаться», – добавляет автор поста.

Вес трофея – 10,1 килограмма. Рыбак говорит, что это его личный рекорд по улову судака, однако останавливаться на этом он не собирается и надеется выловить особь в два раза крупнее.

Напомним, на прошлой неделе житель Новосибирска выловил в области огромную щуку. 

Эмиль Фукс

Теги: рыб

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«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судак

сегодня 18:09 Общество 0 Коммент.

Видео: Крупный пожар ликвидируют в Новосибирске

сегодня 18:06 Хроника 0 Коммент.

Видео: вооружённый ножом новосибирец ограбил офис микрозаймов

сегодня 17:55 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России

сегодня 17:49 Общество 0 Коммент.

Новосибирская прокуратура проверит работу скорой помощи после смерти женщины у торгового центра

сегодня 17:41 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 17:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 17:06 Хроника 0 Коммент.

Эксперты назвали самую необычную заявку на патент 2019 года

сегодня 16:37 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:27 Общество 0 Коммент.

Депутаты потребовали обосновать повышение тарифов на капитальный ремонт в Новосибирской области

сегодня 16:24 Общество 0 Коммент.

«Вход в Нарнию»: новосибирцев развеселила дыра в тротуаре

сегодня 16:02 Общество 0 Коммент.

Выросло число пострадавших от прорыва дамб золотодобытчиков

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

Создателей «Бахетле» признали банкротами в Новосибирске

сегодня 15:12 Бизнес 0 Коммент.

Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк

сегодня 14:33 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского приюта с голодающими детьми уволили

сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

Полицейский спецназ нашёл в Новосибирске десятки нелегалов

сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

Газификация в Новосибирской области требует средств

сегодня 13:01 Общество 0 Коммент.

Продавцы избили воришку в новосибирском магазине

сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»

сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

23.09.2019 Хроника 0 Коммент.

Стали известны сроки принятия закона о продаже алкоголя с 21 года

06.09.2019 Общество 0 Коммент.

В День знаний школьников поздравили «рюмкой водки»

03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

Елизавета II купила четыре квартиры в Москве за 587 миллионов рублей

08.08.2019 Общество 0 Коммент.

Пелагея доказала отсутствие у себя пластических операций

22.07.2019 Общество 0 Коммент.

Видео: Metallica спела «Группу крови» Цоя на концерте в Москве

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

Инну Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского

19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Эксперты Роскачества дали советы по выбору «правильного» арбуза

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Яйцо стало самой влиятельной знаменитостью в интернете

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

«Игра престолов» побила очередной рекорд

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

Путин одобрил повышение зарплаты сержантам и рядовым Вооружённых сил

17.07.2019 Общество 0 Коммент.

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