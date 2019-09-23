«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судак

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«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судакРубрика: общество
21.10.2019 18:09
Фото из личного архива героя публикации
Рыбак поймал в Новосибирской области 10-килограммового судака; трофей достался ему очень тяжело.
Житель Новосибирска выловил большого судака на реке Алеус в Ордынском районе. Об этом рыбак написал на сайте Fishingsib. Мужчина рассказал, что выловить судака удалось с большим трудом.
«Едем дальше, встаем на очередном ранее намеченном месте... и тут он!
Передать словами, тем более текстом чувства в момент вываживания и после передать невозможно. Я даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно, типа "офигеть", "ё моё", "да какже это так".. ну и все в таком духе... трясло минут 30... чуть курить не начал хотя бросил полгода как и вам советую но не начал, все нормально», – пишет рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).
По словам сибиряка, до этого он даже не надеялся на такой крупный улов.
«Каких-то особых ожиданий не было, кроме, разве что, поимки сазана, поймать которого мечтаю уже 5 лет… но все как-то не удаётся. В самом начале рыбалки удалось только поднять его чешую с монетку 5 руб, владелец решил не засекаться», – добавляет автор поста.
Вес трофея – 10,1 килограмма. Рыбак говорит, что это его личный рекорд по улову судака, однако останавливаться на этом он не собирается и надеется выловить особь в два раза крупнее.
Напомним, на прошлой неделе житель Новосибирска выловил в области огромную щуку.
Эмиль Фукс
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