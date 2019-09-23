«Чуть курить не начал»: новосибирца поразил огромный судак

Фото из личного архива героя публикации

Рыбак поймал в Новосибирской области 10-килограммового судака; трофей достался ему очень тяжело.

Житель Новосибирска выловил большого судака на реке Алеус в Ордынском районе. Об этом рыбак написал на сайте Fishingsib. Мужчина рассказал, что выловить судака удалось с большим трудом.

«Едем дальше, встаем на очередном ранее намеченном месте... и тут он!

Передать словами, тем более текстом чувства в момент вываживания и после передать невозможно. Я даже закричать толком не смог, получилось только промычать что-то невнятно, типа "офигеть", "ё моё", "да какже это так".. ну и все в таком духе... трясло минут 30... чуть курить не начал хотя бросил полгода как и вам советую но не начал, все нормально», – пишет рыбак (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – прим. Сиб.фм).

По словам сибиряка, до этого он даже не надеялся на такой крупный улов.

«Каких-то особых ожиданий не было, кроме, разве что, поимки сазана, поймать которого мечтаю уже 5 лет… но все как-то не удаётся. В самом начале рыбалки удалось только поднять его чешую с монетку 5 руб, владелец решил не засекаться», – добавляет автор поста.

Вес трофея – 10,1 килограмма. Рыбак говорит, что это его личный рекорд по улову судака, однако останавливаться на этом он не собирается и надеется выловить особь в два раза крупнее.

Напомним, на прошлой неделе житель Новосибирска выловил в области огромную щуку.