Депутаты расширили меры поддержки многодетных семей в Новосибирской области

Фото Законодательное собрание Новосибирской области

На заседании комитета Законодательного собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения расширили меры поддержки многодетных семей; теперь они могут получить либо земельный участок, либо денежную компенсацию.

В Новосибирской области растёт число мер социальной поддержки многодетных семей. На прошедшем в среду, 16 октября, заседании комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения было принято решение о внесении изменений в статьи 8 и 9 Закона Новосибирской области «О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской области» и Закон Новосибирской области «Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области». Изменения позволят многодетным семьям получить взамен земельного участка единовременную денежную выплату.

Речь идёт о семьях, состоящих на учёте на предоставление земельного участка для индивидуального жилищного строительства, а также на учёте в качестве нуждающихся в жилом помещении. Выплата может быть использована для приобретения земельного участка, приобретение или строительство жилого помещения, реконструкцию, проведение ремонта или подключение жилого дома к инженерным сетям. При этом если жители региона воспользовались правом на получение выплаты, они снимаются с учёта на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное строительство.

Гражданам, имеющих трёх детей, выплачивают 216 тысяч рублей. В семьях с четырьмя детьми – 288 тысяч рублей. Тем, у кого пять и более детей, – 360 тысяч рублей.

На вопрос заместителя председателя комитета Татьяны Есиповой, подлежит ли обсуждению возможное увеличение единовременной выплаты, министр труда и социальной защиты Ярослав Фролов ответил:

«Расчёт величины денежной выплаты произведён из средней кадастровой стоимости земельного участка. Если депутаты готовы предложить другой механизм расчёта величины – правительство готово его обсудить».

Председатель комитета Игорь Гришунин, подводя итоги обсуждения, акцентировал: «Само по себе выделение участков под строительство жилья для многодетных – это ещё не всё. Проблем остаётся много – необходимо провести водопровод и электричество, газ, построить детсады и школы, организовать работу общественного транспорта. Законопроект предлагает альтернативу – многодетная семья может либо получить эту выплату, либо оставаться в льготной очереди. Безусловно, сам размер выплачиваемых сумм подлежит обсуждению. Его можно провести между первым и вторым чтением, с обязательным привлечением общественников и депутатов районного и муниципального уровня».

Депутаты одобрили законопроект и вынесли его на 46-ю сессию Законодательного собрания для рассмотрения в первом чтении. Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 10 октября стало известно, что в Новосибирской области создадут Фонд обманутых дольщиков.