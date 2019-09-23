Директора новосибирского приюта с голодающими детьми уволили

Лента новостейПредложить новость
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Директора новосибирского приюта с голодающими детьми уволилиРубрика: общество, проиcшествия
21.10.2019 14:09
фото из архива Сиб.фм
В Чановском районе приостановлена работа приюта для несовершеннолетних; в учреждении прошли проверки в связи с недоеданием детей.
Директор новосибирского приюта для несовершеннолетних, где голодали дети, уволилась по собственному желанию. Об этом Сиб.фм сообщила директор Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района Татьяна Панкрац.
«Заведующая отделением написала заявление по собственному желанию. Работа самого филиала приостановлена в связи с ремонтными работами. Восемь детей возвращают в семьи, четыре ребёнка переводят в соцучреждение города Татарска. Насчёт мальчика, сделавшего фотографии, – с ним решается вопрос, отправится он к отцу или вместе с остальными в Татарск», – отметила Татьяна Панкрац.
Как сообщал Сиб.фм, в конце сентября подростки из социально-реабилитационного центра в селе Блюдчанском пожаловались на недоедание и выложили фотографии своего завтрака в интернет. В результате заведение проверила новосибирская прокуратура, а в отношении директора начали административное производство.
Напомним, 28 сентября стало известно, что правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети.
Никита Минин
Комментарии
Лента новостей
Новосибирские волейболисты-любители получат деньги от президента России
За коррупционные правонарушения в Новосибирской области наказаны 35 должностных лиц
Стала известна стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Стратегия не прошла
У законодателей есть вопросы к плану развития Новосиби...
«Олды тут» – как наши мамы и бабушки покоряют интернет
Как перевести наших старших родственников через дорогу между п...
Новости по теме
Популярное