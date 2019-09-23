Директора новосибирского приюта с голодающими детьми уволили

фото из архива Сиб.фм

В Чановском районе приостановлена работа приюта для несовершеннолетних; в учреждении прошли проверки в связи с недоеданием детей.

Директор новосибирского приюта для несовершеннолетних, где голодали дети, уволилась по собственному желанию. Об этом Сиб.фм сообщила директор Комплексного центра соцобслуживания населения Чановского района Татьяна Панкрац.

«Заведующая отделением написала заявление по собственному желанию. Работа самого филиала приостановлена в связи с ремонтными работами. Восемь детей возвращают в семьи, четыре ребёнка переводят в соцучреждение города Татарска. Насчёт мальчика, сделавшего фотографии, – с ним решается вопрос, отправится он к отцу или вместе с остальными в Татарск», – отметила Татьяна Панкрац.

Как сообщал Сиб.фм, в конце сентября подростки из социально-реабилитационного центра в селе Блюдчанском пожаловались на недоедание и выложили фотографии своего завтрака в интернет. В результате заведение проверила новосибирская прокуратура, а в отношении директора начали административное производство.

Напомним, 28 сентября стало известно, что правоохранители проверят новосибирские школы, в которых отравились дети.