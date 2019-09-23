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Доходы бюджетников вырастут в следующие три года

Рубрика: политика

21.10.2019 20:37

Фото с сайта правительства Новосибирской области

В Правительстве Новосибирской области рассмотрели документы для формирования бюджета на 2020 год; собственные доходы бюджета могут повыситься на 10 миллиардов рублей.

В течение 2020-22 годов доходная часть бюджета Новосибирской области значительно увеличится. Об этом рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на заседании регионального Правительства сегодня, 21 октября. По его словам, динамика роста доходной части положительная. 

«Динамика по собственным доходам от 8 до 10,5 процентов ежегодно — достойный результат. Но с другой стороны, существуют заявленная дополнительная потребность. Соответственно, весь следующий год, да и вся трехлетка 2020-2022 годы, — у нас должны пройти под лозунгом еще больше пополнения доходной базы нашего бюджета», – акцентирует внимание губернатор. 

Министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко представил проект закона «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». Доходы бюджета Новосибирской области уже к 2020 году должны составить не менее 173 миллиардов рублей – ожидается пополнение на 10 миллиардов. 

Более того, на том же заседании Андрей Травников заявил, что главный приоритет формирования бюджета на 2020 год — увеличение доходов сотрудников бюджетной сферы и социальные расходы. Важные приоритеты расходов — заработная плата, дорожный фонд, социальные расходы. Также в бюджет заложены средства для реализации национальных программ. Среди них 29 миллиардов на сферу здравоохранения, культы и демографии, и ещё 5 миллиардов для создания комфортной среды жизни.

Напомним, ранее Андрей Травников отметил рост численности НКО в Новосибирской области. 

Эмиль Фукс

Теги: Правительство Новосибирской области

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