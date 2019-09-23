Эксперты назвали самую необычную заявку на патент 2019 года

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Зимний гаечный ключ поможет автолюбителям пережить холодное время года; изобретение впечатлило даже главу Роспатента.

Роспатент рассказал, какое открытие в этом году вызвало наибольший интерес у экспертов. Информация появилась на сайте издания «РИА Новости».

Самой оригинальной и заслуживающей внимания заявкой на патент в 2019 году стал зимний гаечный ключ красного цвета. Об этом рассказал глава Роспатента Григорий Ивлиев.

По его словам, внутри ручки этого изобретения находится греющий элемент, который поможет не отморозить руки во время откручивания гайки в 40-градусный мороз. А красный цвет инструмента – залог того, что его трудно будет потерять из виду.

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