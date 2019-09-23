«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»

фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска обнаружила неприятный сюрприз в продукции под брендом хоккейного клуба; в солёной соломке находился комар.

Насекомое, похожее на комара, обнаружила в купленной закуске под брендом хоккейного клуба «Сибирь» женщина из Новосибирска. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Вот такая соломка. Попалась впервые», – описывает ситуацию женщина.

Как в солёную соломку попал комар – неизвестно, однако комментаторы в группе начали шутить и придумывать разные версии случившегося (далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).

«Сразу видно с мясом», – пишет один из пользователей.

«Это хоккеист попался», – предположил другой комментатор.

«Видимо новый PR-менеджер, креатив, новое ведение и все такое», – высказался участник сообщества в соцсети.

Напомним, накануне жительница Новосибирска купила в магазине пирожное с плесенью.