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«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»Рубрика: общество
21.10.2019 11:34
фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Жительница Новосибирска обнаружила неприятный сюрприз в продукции под брендом хоккейного клуба; в солёной соломке находился комар.
Насекомое, похожее на комара, обнаружила в купленной закуске под брендом хоккейного клуба «Сибирь» женщина из Новосибирска. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».
«Вот такая соломка. Попалась впервые», – описывает ситуацию женщина.
Как в солёную соломку попал комар – неизвестно, однако комментаторы в группе начали шутить и придумывать разные версии случившегося (далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм).
«Сразу видно с мясом», – пишет один из пользователей.
«Это хоккеист попался», – предположил другой комментатор.
«Видимо новый PR-менеджер, креатив, новое ведение и все такое», – высказался участник сообщества в соцсети.
Напомним, накануне жительница Новосибирска купила в магазине пирожное с плесенью.
Эмиль Фукс
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