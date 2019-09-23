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«Это хоккеист попался»: сибирячка нашла комара в закуске от ХК «Сибирь»

Рубрика: общество

21.10.2019 11:34

фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Жительница Новосибирска обнаружила неприятный сюрприз в продукции под брендом хоккейного клуба; в солёной соломке находился комар.

Насекомое, похожее на комара, обнаружила в купленной закуске под брендом хоккейного клуба «Сибирь» женщина из Новосибирска. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». 

«Вот такая соломка. Попалась впервые», – описывает ситуацию женщина. 

Как в солёную соломку попал комар – неизвестно, однако комментаторы в группе начали шутить и придумывать разные версии случившегося (далее орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. Сиб.фм). 

«Сразу видно с мясом», – пишет один из пользователей. 

«Это хоккеист попался», – предположил другой комментатор. 

«Видимо новый PR-менеджер, креатив, новое ведение и все такое», – высказался участник сообщества в соцсети.

Напомним, накануне жительница Новосибирска купила в магазине пирожное с плесенью.

Эмиль Фукс

Теги: Новосибирская область еда

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сегодня 14:09 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:55 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:34 Общество 0 Коммент.

Точка в деле Круга: следователи раскрыли убийство 17-летней давности

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06.09.2019 Общество 0 Коммент.

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03.09.2019 Общество 0 Коммент.

Умерла актриса из сериалов «Бригада» и «Моя прекрасная няня»

21.08.2019 Общество 0 Коммент.

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08.08.2019 Общество 0 Коммент.

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22.07.2019 Культура 0 Коммент.

Instagram отменяет лайки

22.07.2019 Культура 0 Коммент.

В России предложили не считать пиво алкоголем

21.07.2019 Бизнес 0 Коммент.

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19.07.2019 Культура 0 Коммент.

Россиянам показали новые электронные паспорта

18.07.2019 Общество 1 Коммент.

В Госдуме ужесточают правила ввоза пальмового масла

18.07.2019 Политика 0 Коммент.

Водители ответят за смерть пациентов в машине скорой

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями

18.07.2019 Общество 0 Коммент.

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