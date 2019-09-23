Газификация в Новосибирской области требует средств

Фото Законодательного собрания Новосибирской области

На заседании комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Законодательного собрания Новосибирской области депутаты рассмотрели отчёт региональной контрольно-счётной палаты по реализации подпрограммы «Газификация».

С докладом по результатам проверки законности и эффективности использования средств областного бюджета, направленных на реализацию подпрограммы «Газификация», выступил аудитор Контрольно-счётной палаты Валерий Алёхин. Он отметил, что фактически на реализацию подпрограммы «Газификация» за 2018 год направлено 2 152 095,5 тысячи рублей, что на 7,8 % больше плана, из них за счёт средств областного бюджета – 115 051,3 тысячи рублей (99,2 %); федерального бюджета – 24 326,9 тысячи рублей (100,0 %); местных бюджетов – 8,265 миллиона рублей. (98,4 %); внебюджетных источников – 2 004 452,3 тысячи рублей (108,5 %).

За 5 месяцев 2019 года направлено 221 591,4 тысячи рублей или 17,8 % годового плана. При этом внебюджетные источники состоят из средств, использованных в рамках реализации инвестиционных программ: ООО «Газпром межрегионгаз» (36,6 %) и ООО «Газпром газомоторное топливо» (16,7 %), средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром газораспределение Томск» – (0,2 %) и инвестиций населения на газификацию жилья – (46,4 %).

Аудитор отметил, что вопросы развития газификации территории нашего региона решаются в рамках Соглашения о сотрудничестве между Новосибирской областью и ПАО «Газпром» при реализации Программ газификации регионов и ежегодных планов-графиков синхронизации.

«По состоянию на 1 января этого года правительство Новосибирской области не выполнило часть взятых на себя обязательств, предусмотренных данными планами-графиками, в частности, не обеспечило готовность потребителей к приёму газа по ряду построенных и сданных объектов ПАО "Газпром"», – сообщал Валерий Алёхин.

По его словам, одна из причин невыполнения обязательств связана с ежегодным сокращением объёмов финансирования, направляемых на реализацию мероприятий по газификации населённых пунктов области. Дефицит средств областного бюджета Новосибирской области на выполнение обязательств составляет 739,6 миллиона рублей.

При этом уровень газификации жилищного фонда Новосибирской области на 31 декабря прошлого года составляет 31,7 % и превышает плановое значение на 1,7 процентного пункта. По сравнению с регионами, входящими в Сибирский Федеральный округ, Новосибирская область по уровню газификации природным газом уступает только Томской области. В то же время показатель по РФ – 68,1 %.

На 1 июня этого года объектами газификации являются 17 муниципальных районов и пять городских округов Новосибирской области.

Валерий Алёхин сообщил, что в ходе проверки аудиторы Контрольно-счётной палаты выявили нарушения и недостатки при использовании субсидий, направленных на газификацию поселений Новосибирской области. Так, в регистрах бухгалтерского учёта не отражены принятые бюджетные обязательства. А при формировании стоимости объекта не учтены затраты на инженерно-изыскательские и проектные работы в Тогучинском районе – 26 973,2 тысячи рублей, в Чановском – 502,6 тысячи рублей, в Северотатарском сельсовете Татарского района – 2574,8 тысячи рублей.

В некоторых районах выявлены факты принятия и оплаты фактически невыполненных работ. При этом неэффективного использования бюджетных средств в 2017 и 2018 годах не установлено.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счётная палата Новосибирской области предложила региональному правительству принять меры по выполнению обязательств перед ПАО «Газпром».

Как отметил депутат Заксобрания Дмитрий Козловский, в Новосибирской области проблемы с газификацией действительно есть. «Вроде и труба рядом, но дом газифицировать невозможно. Были случаи, когда из 540 дворов провести газ соглашались 308. Я считаю, что необходимо довести газопроводы до конечного потребителя», – сказал парламентарий.

По мнению депутатов, на программу газификации необходимо выделить дополнительные средства. Это нужно для того, чтобы по окончании этой программы разработать новую.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Евгений Покровский отметил, что суммы, необходимые для подключения к системе газоснабжения, растут с каждым годом. Сейчас для того, чтобы завести газ в дом, нужно как минимум 100 тысяч рублей. Для жителей сельской местности это слишком много.

«В 2014-2015 годах на газификацию в Новосибирской области тратилось порядка миллиарда рублей. Сегодня выделяется средств гораздо меньше, что их даже смешно называть. Сегодня поставлена задача, чтобы окончательно выполнить свои обязательства перед ПАО "Газпром". Мы приняли обращение к губернатору региона Андрею Травникову рассмотреть вопрос выделения средств на решение проблем ЖКХ», – сказал Евгений Покровский.

Законодатель подчеркнул, что газификация решает множество проблем в сельской местности, поэтому средства, выделяемые на это направление, необходимо увеличить.

Напомним, 16 октября депутаты Законодательного собрания Новосибирской области выступили против повышения взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов.