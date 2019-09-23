ХК «Сибирь» – «Витязь»: прогнозы букмекеров и время начала матча

Фото с сайта ХК «Сибирь»

Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт сегодня в Новосибирске; букмекерские конторы прогнозируют победу «Сибири».

Начинается домашняя серия игр «Сибири». Сегодня, 22 октября, новосибирцы сыграют во второй раз с подмосковным «Витязем». Матч начнётся 19:30 по новосибирскому времени.

Первый матч «Сибири» с «Витязем» прошёл 14 сентября в Подольске. Тогда подмосковный клуб обыграл новосибирцев в тяжёлом матче по буллитам.

Букмекерские конторы, несмотря на то, что «Витязь» сейчас на второй строчке турнирной таблицы, отдают небольшое преимущество «Сибири». Коэффициент на победу сибиряков 2.3 против 2.6 у «Витязя».

Напомним, 18 октября новосибирцы обыграли ХК «Сочи» на выезде.