ХК «Сибирь» – «Витязь»: прогнозы букмекеров и время начала матча

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ХК «Сибирь» – «Витязь»: прогнозы букмекеров и время начала матчаРубрика: общество, спорт
22.10.2019 07:13
Фото с сайта ХК «Сибирь»
Очередной матч регулярного чемпионата КХЛ пройдёт сегодня в Новосибирске; букмекерские конторы прогнозируют победу «Сибири».
Начинается домашняя серия игр «Сибири». Сегодня, 22 октября, новосибирцы сыграют во второй раз с подмосковным «Витязем». Матч начнётся 19:30 по новосибирскому времени.
Первый матч «Сибири» с «Витязем» прошёл 14 сентября в Подольске. Тогда подмосковный клуб обыграл новосибирцев в тяжёлом матче по буллитам.
Букмекерские конторы, несмотря на то, что «Витязь» сейчас на второй строчке турнирной таблицы, отдают небольшое преимущество «Сибири». Коэффициент на победу сибиряков 2.3 против 2.6 у «Витязя».
Напомним, 18 октября новосибирцы обыграли ХК «Сочи» на выезде.
Эмиль Фукс
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