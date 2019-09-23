Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

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Хлеб с металлическим кольцом купила жительница НовосибирскаРубрика: общество
22.10.2019 07:51
фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»
Кусок металла сибирячка обнаружила в булке хлеба, купленной в одном из магазинов Новосибирска; предположительно, это часть формы для выпечки.
Жительница Новосибирска нашла в булке белого хлеба металлическое кольцо. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». К счастью, инородный предмет оказался снаружи, а не внутри.
«Хлеб куплен в магните. Судя по круглым отметинам с обеих сторон булки — часть (кусок) от формы для выпекания. Всякое бывает, так что будьте осторожнее», – предостерегает подписчиков автор поста (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).
Комментаторы обвинили женщину в невнимательности при покупке товаров, так как железное кольцо якобы легко было заметить сразу.
«Когда покупаете, совсем не смотрите?» – пишет девушка.
Напомним, сегодня сибирячка купила солёную соломку от ХК «Сибирь» и нашла в ней комара.
Эмиль Фукс
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