Хлеб с металлическим кольцом купила жительница Новосибирска

фото из группы «Ревизорро Новосибирск» соцсети «ВКонтакте»

Кусок металла сибирячка обнаружила в булке хлеба, купленной в одном из магазинов Новосибирска; предположительно, это часть формы для выпечки.

Жительница Новосибирска нашла в булке белого хлеба металлическое кольцо. Об этом сибирячка рассказала в сообществе «Ревизорро Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте». К счастью, инородный предмет оказался снаружи, а не внутри.

«Хлеб куплен в магните. Судя по круглым отметинам с обеих сторон булки — часть (кусок) от формы для выпекания. Всякое бывает, так что будьте осторожнее», – предостерегает подписчиков автор поста (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. Сиб.фм).

Комментаторы обвинили женщину в невнимательности при покупке товаров, так как железное кольцо якобы легко было заметить сразу.

«Когда покупаете, совсем не смотрите?» – пишет девушка.

Напомним, сегодня сибирячка купила солёную соломку от ХК «Сибирь» и нашла в ней комара.