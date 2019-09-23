Хоккейная «Сибирь» проведёт матч в колпаках и с мётлами

фото с официальной страницы группы ХК «Сибирь» в социальной сети «ВКонтакте»

Хоккейный клуб «Сибирь» позвал болельщиков на вечеринку в стиле Хеллоуина; за лучшие костюмы – сувениры и показ на табло.

Новосибирские хоккеисты решили отпраздновать 57-й день рождения клуба в стиле Хеллоуина. Тем более, что даты совпадают – 31 октября.

В этот день в ледовом дворце «Сибирь» пройдёт встреча новосибирской команды с игроками ЦСКА.

Как сообщается на официальной странице клуба в социальной сети «ВКонтакте», это будет уникальный матч КХЛ, стилизованный под Хеллоуин.

Болельщиков призывают проявить смекалку, сделать самые лучшие и яркие костюмы в стилистике праздника и прийти на матч.

«Лучшим подарим сувениры прямо на игре и покажем на табло и в официальных аккаунтах социальных сетей!» – сообщается на странице группы.

Напомним, в конце июля ХК «Сибирь» поместил на форму игроков фотографии болельщиков.