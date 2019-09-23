Инновационное шоу Елены Темниковой состоится в Новосибирске

Фото предоставлено организатором концерта

Елена Темникова откроет новые измерения своей музыки для всех, кто посетит любой концерт в рамках масштабного общероссийского тура TEMNIKOVA TOUR 2019, насчитывающего более 30 городов; уникальные спецэффекты, дополненная реальность, абсолютно новое световое шоу и возможность выиграть итальянский автомобиль от Abarth Club Россия ждут каждого покупателя билета на шоу.

Королева российского «дип-хауса» презентует новый альбом TEMNIKOVA 4, который отличается особой лиричностью, глубиной и обволакивающим звучанием, а также исполнит хиты со всех трёх предыдущих альбомов.

С помощью специального приложения дополненной реальности (AR), установленного на телефон, каждый зритель сможет стать полноценным участником завораживающего шоу и не только услышать любимую стильную музыку, но и увидеть её виртуальную душу своими глазами! Инновационная визуализация интегрирована во всю концертную программу.

Помимо интерактивного опыта на площадке, все зрители шоу смогут принять участие в розыгрыше итальянского автомобиля Abarth. Победителю предоставляется право сконфигурировать уникальное авто лично с Еленой Темниковой и представителем Abarth Club в России. Этот спортивный супер luxury car будет на 100 % уникальным, так как создаётся исключительно на заказ. Подробности акции – на сайте.

Елена Темникова – единственный обладатель «Ноты Apple» в Европе, шестой артист в мире (наряду с Джастином Тимберлейком, Дрейком, Сэмом Смитом, Сией и Эминемом). Песни Елены как одного из наиболее востребованных артистов страны стабильно занимают лидирующие строчки по продажам и прослушиваниям. Два альбома певицы вошли в подборку «Лучших альбомов 2018 года» от Apple. Обладатель музыкальных наград VK Awards, «Высшая лига», «Песня года» и других. Неповторимый тембр, огромная работоспособность, безупречная стилистика композиций и впечатляющие новые технологии – то, что без сомнений стоит прочувствовать лично.

«Все к чему прикасается Лена – будь то песня, шоу, клип, неважно, – всё топ», – рассказал директор эфира «Европа Плюс» Даниил Литвинский.

«Сегодня Лена заметно выделяется из ряда наших артистов. За короткий срок ей удалось сформировать свою нишу в Deep House музыке. Мне даже хочется назвать этот жанр – "Темникова". Это современная танцевальная музыка с особым колоритом, который Лена привнесла благодаря уникальному вокалу и модным битам. Все её песни хорошо узнаваемы и имеют фирменное звучание. Удивительно, но Темникова смогла стать олицетворением целого музыкального направления. Считаю, что сейчас Лена задаёт тренд в российской танцевальной музыке», – отметил генеральный продюсер холдинга ГПМ-Радио Денис Сериков.

«Лена продолжает делать качовый и модный саунд, который однозначно найдёт отклик у поклонников и привлечёт новую аудиторию», – сказал директор по работе с партнёрами «ВКонтакте» Константин Сидорков.

TEMNIKOVA TOUR – 100 % гарантия невероятных и незабываемых эмоций. Наличие уникального шоу, созданного лучшими профессионалами страны. Об этом говорят цифры: предыдущий тур певицы TEMNIKOVA TOUR 17/18 посетило более 100 000 человек в 45 городах страны, где зрители обеспечили более 50 000 000 просмотров видео с концертов тура только в онлайн.

Приобретая билет, вы подтверждаете своё согласие с публичной офертой организатора, ознакомиться с которой можно по ссылке.

Концерт состоится 25 октября в МВК «Новосибирск Экспоцентр» в 20:00.

Напомним, 26 июля в Новосибирске выступила группа «Король и Шут»