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Лайфхак дня: как сделать обувь не скользкой

Рубрика: общество

22.10.2019 06:44

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Зима пришла в Новосибирск, выпал первый снег, который тут же превратился в ледяную корку на дорогах и тротуарах; как сделать так, чтобы обувь не скользила, в совете дня от Сиб.фм.

Как сделать так, чтобы скользкие улицы не стали для вас травмоопасными? Прежде всего нужно позаботиться о том, чтобы подошва вашей обуви была не скользкой. Поэтому, выбирая сапоги или ботинки, старайтесь выбрать натуральные материалы подошвы.

Однако, со временем протекторы на подошве стираются, поэтому можно сделать обувь не скользкой самостоятельно. Для этого на подошву нужно наклеить пластырь, кусочки войлока или крупнозернистую наждачную бумагу. Также можно натереть подошву… тоже наждачной бумагой, только на этот раз – мелкозернистой. Некоторые советуют надевать сверху на обувь носки.

Кроме того можно обратиться в обувную мастерскую, где за несколько сотен рублей сделают антискользящую профилактику. Это может быть как углубление протектора, так и набивка из гвоздей или шурупов. Также мастер может нанести полиуретановую защиту или прибить металлические набойки. А в магазинах можно купить модный зимний девайс – ледоступы. Они бывают всех размеров и типов, подходящих к любой паре обуви.

Ну а самый главный совет – будьте внимательны и осторожны во время прогулок.

Напомним, 21 октября Сиб.фм рассказал, как затормозить на скользкой дороге.

Анатолий Якимов

Теги: зима обувь советы Лайфхак

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