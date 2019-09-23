Новосибирск: события 22 октября

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Во вторник, 22 октября, в Новосибирске пройдёт несколько интересных и значимых событий для большинства жителей; Сиб.фм расскажет о наиболее интересных.

Законодательная власть

Заседания сразу двух комитетов Законодательного собрания Новосибирской области пройдут во вторник, 22 октября. Первый комитет – по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, второй – по транспортной, промышленной и информационной политике. Депутаты обсудят вопросы, которые в дальнейшем вынесут на рассмотрение на ближайшей сессии.

Кирова, 3. Начало в 11:00.

Инфраструктура

О том, как будут развиваться инженерные системы в Новосибирской области, расскажет министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов во время пресс-конференции. В частности речь пойдёт об итогах ремонтной кампании и модернизации генерирующих объектов и теплосетей. Кроме того, министр объявит о планах на 2020 год и подведёт итоги за 2019.

Добролюбова, 2А. Начало в 12:00.

Фестивали

Во вторник, 22 октября, состоится закрытие фестиваля Nauka 0+. В его рамках прошло 250 мероприятий различной направленности – лекции, экскурсии, квесты, дни открытых дверей, мастер-классы, выставки, экскурсии на инновационные предприятия. Основной целевой аудиторией фестиваля стали школьники, студенты и молодые специалисты.

Красный проспект, 18. Начало в 14:00

Международное сотрудничество

22 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретится с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом. Стороны обсудят перспективы сотрудничества, развитие культурных и экономических связей.

Красный проспект, 34. Начало в 17:30.