Новосибирск: события 22 октября

Лента новостейПредложить новость
Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими
Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска
Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом
Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Новосибирск: события 22 октябряРубрика: общество
22.10.2019 06:01
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Во вторник, 22 октября, в Новосибирске пройдёт несколько интересных и значимых событий для большинства жителей; Сиб.фм расскажет о наиболее интересных.
Законодательная власть
Заседания сразу двух комитетов Законодательного собрания Новосибирской области пройдут во вторник, 22 октября. Первый комитет – по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, второй – по транспортной, промышленной и информационной политике. Депутаты обсудят вопросы, которые в дальнейшем вынесут на рассмотрение на ближайшей сессии.
Кирова, 3. Начало в 11:00.
Инфраструктура
О том, как будут развиваться инженерные системы в Новосибирской области, расскажет министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Денис Архипов во время пресс-конференции. В частности речь пойдёт об итогах ремонтной кампании и модернизации генерирующих объектов и теплосетей. Кроме того, министр объявит о планах на 2020 год и подведёт итоги за 2019.
Добролюбова, 2А. Начало в 12:00.
Фестивали
Во вторник, 22 октября, состоится закрытие фестиваля Nauka 0+. В его рамках прошло 250 мероприятий различной направленности – лекции, экскурсии, квесты, дни открытых дверей, мастер-классы, выставки, экскурсии на инновационные предприятия. Основной целевой аудиторией фестиваля стали школьники, студенты и молодые специалисты.
Красный проспект, 18. Начало в 14:00
Международное сотрудничество
22 октября мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретится с Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Хорватия в Российской Федерации Томиславом Царом. Стороны обсудят перспективы сотрудничества, развитие культурных и экономических связей.
Красный проспект, 34. Начало в 17:30.
Анатолий Якимов
Комментарии
Лента новостей
Подрядчика ремонта Красного проспекта заставили рассчитаться с рабочими
Эвакуировали посетителей ТЦ «Континент» на левом берегу Новосибирска
Молодой новосибирец уничтожил свой «Хёндэ» в столкновении со столбом
Топ-5: самые популярные зарубежные направления из Новосибирска в сентябре
Возбуждено первое в России уголовное дело из-за усыновления детей геями
Статьи по теме
Новости по теме
Популярное