Новосибирская прокуратура проверит работу скорой помощи после смерти женщины у торгового центра

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По сообщениям СМИ, прокуратура организовала проверку; правоохранители оценят своевременность оказания медицинской помощи.

Новосибирская прокуратура начала проверку по факту смерти женщины около магазина в посёлке Октябрьском Мошковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители оценят работу скорой помощи, которая, по сведениям очевидцев, добиралась до умирающей сибирячки почти час.

Как сообщал ранее Сиб.фм, Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал свою проверку в связи с происшествием.

Напомним, 15 октября стало известно, что учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка.