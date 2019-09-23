Новосибирская прокуратура проверит работу скорой помощи после смерти женщины у торгового центра

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Новосибирская прокуратура проверит работу скорой помощи после смерти женщины у торгового центраРубрика: проиcшествия
21.10.2019 17:41
фото с сайта pixabay.com
По сообщениям СМИ, прокуратура организовала проверку; правоохранители оценят своевременность оказания медицинской помощи.
Новосибирская прокуратура начала проверку по факту смерти женщины около магазина в посёлке Октябрьском Мошковского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители оценят работу скорой помощи, которая, по сведениям очевидцев, добиралась до умирающей сибирячки почти час.
Как сообщал ранее Сиб.фм, Следственный комитет РФ по Новосибирской области начал свою проверку в связи с происшествием.
Напомним, 15 октября стало известно, что учитель музыки из Новосибирска умерла во время суда за истязания ребёнка.
Никита Минин
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