Родилась двойня: автоинспекторы под звук сирен привезли беременную в больницу

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Родилась двойня: автоинспекторы под звук сирен привезли беременную в больницуРубрика: общество
21.10.2019 15:55
пресс-служба ГУ МВД по НСО
В Новосибирской области автоинспекторы помогли доставить беременную женщину в медицинское учреждение; спустя две недели счастливый отец поблагодарил спасителей за помощь.
Инспекторов ДПС редко благодарят, чаще опасаются. Однако возникают ситуации, когда их появление в пути – спасение.
Для жителя села Коурак Тогучинского района Константина 3 сентября стало знаковым. В этот день мужчина вместе с беременной женой ехал на автомобиле по делам. Неожиданно женщина поняла, что начались роды. Часы показывали 22:00. На улице уже было темно, а до ближайшей больницы добраться нужно было быстро.
Будущий отец доехал до ближайшего экипажа ДПС. Находившиеся на посту сотрудники – старший лейтенант Евгений Трункин и капитан полиции Сергей Мосолов – мгновенно оценили ситуацию.
На просьбу сопроводить автомобиль до больницы правоохранители дали согласие. Всё расстояние до родильного дома Новосибирской городской клинической больницы № 25, семья проделала под звуки сирены и свет проблесковых маячков.
Мамочку вовремя передали в руки медработников.
Спустя две недели на телефон доверия ГУ МВД России по Новосибирской области позвонил взволнованный мужчина, который просил выразить благодарность инспекторам, не оставившим его семью в беде.
Он добавил, что после случившегося он стал уважительнее относиться к сотрудникам полиции. Инспекторам он пожелал успешной службы.
Как рассказали Сиб.фм в пресс-службе региональной ГИББД, в семье Константина родились две прекрасные девочки. Сегодня, 21 октября, отец семейства забрал домой супругу и дочерей. Все трое чувствуют себя хорошо.
Напомним, 10 октября Сиб.фм писал, как сотрудники ГИБДД участвовали во флешмобе.
Алёна Коврова
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